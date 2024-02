Prunksitzung in Elspe: „Klein-Elka“ lässt es richtig krachen

Die Prunksitzung der Elsper Karnevalsgesellschaft "Klein-Elka" am Rosenmontag lockte viele bunt kostümierte Narren in die Elsper Schützenhalle.

Elspe Bunt und fröhlich war die Prunksitzung der Elsper Karnevalsgesellschaft am Rosenmontag. Vier Stunden dauerte das gut gemixte Programm.

Sie benötigten eine kurze Zeit zum warm werden, die Elsper Narren. Der ein oder andere war immerhin schon den x-ten Tag im Karnevalstrubel unterwegs, aber dann - mit zehnminütiger Verspätung - ging es Schlag auf Schlag in der Schützenhalle.

Präsident Moritz Klein hatte zusammen mit seinem Elferrat ein buntes Programm zusammengeschmiedet. Zunächst standen die Tollitäten Prinz Steven Pieper und Kinderprinz Fabio Cremer im Mittelpunkt des Geschehens. Der 30-jährige Prinz, seit November schon in Amt und Würden, erinnerte in seiner Prinzenrede an die letzten Monate und seine Zeit in der Krachergarde. Da er noch Single ist, gab Moritz Klein allen Damen im Saal einen Tipp: „Wer keinen Frosch küssen will, der findet hier bei uns einen richtigen Prinzen.“

Die beiden Tollitäten hatten dann die Ehre, die anwesenden Jubelprinzen auszuzeichnen. Vor 25 Jahren regierte Arno I. Bierhoff, vor 30 Jahren jubelte das Narrenvolk Kalli I. Menne zu, dem amtierenden Schützenkönig der Jakobus-Schützen. Für die Damen Birgit Bierhoff und Ulrike Menne gab es einen Blumenstrauß.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Zunächst durften die heimischen Tanzgewächse, die Sunshine-Girls und die Kleinen blauen Funken ran. Dann bewies Büttenredner Dave Davis aus Köln in seiner Paraderolle als sanitäre Fachkraft Motombo Umbokko , dass der gute Sprachvortrag durchaus das Publikum triggern kann. Die Herausforderungen des Alltags, aber auch tiefgreifende Themen, weiß der gebürtige Kölner mit seinem zum Teil schwarzen Humor bestens zu verquicken.

Anschließend sorgten viele befreundete Garden und Gruppe für ein buntes Spektakel auf der Bühne, u. a. aus Fretter, Grevenbrück und dem Ihnetal, bis das Programm um kurz nach 22 Uhr mit Hitparade und Finale endete. Keine Frage: Klein-Elka zieht bestens aufgestellt ins kommende Jubiläumsjahr und der 90. Geburtstag in 2025 wird sicherlich kein „Dinner for one“ werden.

