Priesterweihe im Jahr 2006

St. Thomas Puleikkanam ist die Heimatgemeinde von Pater Soby Thomas. Nach der Priesterweihe im Jahr 2006 hat er vier Jahre in Indien gearbeitet.

Die erste Stelle trat er im Bistum Idukki an. Nach einem Jahr war er weitere drei Jahre im Orden Missionary Society of St. Thomas the Apostle tätig, unter anderem auch im Ackerbau.

Anschließend ging es nach Tansania, wo er sechseinhalb Jahre als Seelsorger tätig war. Am 10. Februar 2017 kam Pater Soby Thomas nach Deutschland.