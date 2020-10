In einer schier unendlichen Geschichte rund um einen Nachbarschaftsstreit mitten in der Olper City scheint möglicherweise das letzte Kapitel in Sicht. Am Dienstag Morgen durfte sich Richter Bernd Brüggemann in Saal I des Verwaltungsgerichtes Arnsberg mit dem jahrelangen Streit beschäftigen. Und ließ schon vor der Urteilsverkündung, mit der in etwa zwei Wochen zu rechnen sei, durchklingen, wohin die Reise gehe. Sein letzter Satz in der mündlichen Verhandlung: „Das Ergebnis ist, glaube ich, jedem klar.“

Ehepaar fühlt sich gestört

Gemeint war, dass die Klage gegen die Baugenehmigung der Stadt Olpe vom 12. November 2018 für rund 65 Parkplätze im Innen-Karree Kurfürstheinrichstraße, Bahnhofstraße abgewiesen werde.

Worum geht es seit mehreren Jahren ? Im Zusammenhang mit der Erweiterung des Schuhhauses Koch in der Kurfürstheinrichstraße (wir berichteten mehrfach) hatte ein benachbartes Ehepaar mehrfach geklagt - gegen Baugenehmigungen und den Bebauungsplan. Während das Oberverwaltungsgericht in Münster den städtischen Bebauungsplan kassierte, durfte das Orthopädie- und Schuhhaus seine Erweiterungspläne zunächst realisieren, Knackpunkt war jetzt noch der rund 65 Fahrzeuge fassende Parkplatz im Innenhof.

Im Wesentlichen geht es dabei ums Nachbarrecht, also darum, dass sich die klagenden Nachbarn durch diese baulichen Pläne, die mittlerweile umgesetzt sind, erheblich gestört fühlen. Ihr Standpunkt: Der Parkplatz, der vom Bauherrn selbst bewirtschaftet werde, erzeuge An- und Abfahrverkehr. Und Lärm. Auch nachts.

Grundlage der Genehmigung: Paragraf 34 Baugesetzbuch Beklagte im Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht ist die Stadt Olpe. Sie wurde vertreten vom Leiter des Bauordnungs- und Planungsamtes, Winfried Quast und Steffen Sieler. Aktenzeichen des Verfahrens: 4K 5094/18. Bereits im Januar 2017 war der für das Vorhaben erstellte Bebauungsplan der Stadt Olpe von den Nachbarn beklagt worden, mit Erfolg. Die Baugenehmigung für das Vorhaben wurde dann erteilt nach Paragraf 34 Baugesetzbuch: „Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.“

Die Stadt hatte dem Schuhhaus nach dem Scheitern des Bebauungsplanes Baurecht über den sogenannten Paragrafen 34 des Baugesetzbuches ermöglicht, der sich mit der Bebauung des „unbeplanten Innenbereiches“ befasst. Daraufhin war zunächst das neue Schuh- und Orthopädiezentrum errichtet worden, später auch die Parkplätze - laut Baugenehmigung vom 12. November 2018. Und gegen diese Baugenehmigung richtete sich auch die aktuelle Klage.

Schranke reicht nicht

Die wesentlichen Ansatzpunkte für die Kritik der Nachbarn formulierte deren Anwalt, Rainer Schmitz, Fachanwalt für Verwaltungsrecht der Kölner Kanzlei Lenz und Johlen: „Es geht um die Schrankenanlage. Durch sie ist nicht garantiert, dass die vorgegebenen Regelungen eingehalten werden.“ Damit meinte Schmitz die Regelung, dass nur 33 Parkplätze auch nachts - zwischen 22 und 6 Uhr - genutzt werden dürften. Die Anlage könne nicht verhindern, dass viel mehr der insgesamt 64 Plätze in dieser Zeit genutzt würden als 33. Auch das der Baugenehmigung zugrundeliegende Lärmschutz-Gutachten sei veraltet, stamme aus dem Jahr 2014.

Ordnungsamt gefragt

Richter Brüggemann argumentierte demgegenüber, es gehe gar nicht darum, wie viele Autos auch nachts auf dem Parkplatz stünden, sondern wie viel Lärm sie produzierten. Und da das damalige Lärmgutachten schon einen Puffer von mehreren Dezibel einkalkuliert habe, sei es abwegig, damit zu rechnen, dass die jetzt erzielten Lärmwerte gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte überschreiten würden. Die Nachbarn würden im übrigen selbst ein halbes Dutzend Parkplätze im Innenhof nutzen. Da sei die Frage erlaubt, warum sie sich von den anderen Autos gestört fühlten. Im übrigen müsse nicht die Baugenehmigung einen etwaigen Missbrauch der nächtlichen Übertretungen regeln, sondern die zuständige Ordnungsbehörde.

Der Anwalt des Schuhhauses, Thomas Tyczewski (Kanzlei Wolter/Hoppenberg, Hamm), appellierte in Richtung der nicht anwesenden Kläger: „Es wäre schön, wenn man diesen Krieg einmal beenden würde.“

Ob es nach Zustellung des Urteils eine Fortsetzung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster geben wird? Wir berichten.