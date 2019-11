Kreis Olpe. Wer noch nicht das passende Geschenk gefunden hat, bekommt von Thomas Kramer Unterstützung. Sumpfeiche passt doch perfekt an die Gartenhütte.

Olper Gartenexperte empfiehlt eine Sumpfeiche zu Weihnachten

Na, hat er Sie schon gefragt? Bestimmt! „Und Schatz, was wünschst Du Dir in diesem Jahr zu Weihnachten?“ Und was haben Sie geantwortet? Wahrscheinlich wie immer: „Ach, mein Lieber, ich hab doch alles, eine Kleinigkeit reicht völlig.“

Ja wer glaubt denn jetzt, dass Ehemännern mit so einer Aussage geholfen ist. Da können wir nichts mit anfangen. Die meisten brauchen an dieser Stelle eine klare, knackige und handfeste Aussage. Präzise formuliert, dann kommt es zu keinen Missverständnissen und beide sind Heiligabend glücklich und zufrieden. Dann gibt es keine unglücklichen und verzweifelten Ehemänner in Kaufhäusern, Parfümerien, Schmuckgeschäften oder Dessous-Läden, die genau wissen, dass es entweder nicht passt, ihr nicht gefällt und das „wunderbar, Schatz, das habe ich mir schon immer gewünscht“ nur geheuchelt ist.

Glück gehabt

Er hat noch nicht gefragt? Dann haben wir ja noch mal Glück gehabt. Also, meine Damen, helfen Sie doch einfach bei dieser Frage diesem armen und bedauernswerten Geschlecht und sagen Sie als Beispiel: „In diesem Jahr wünsche ich mir eine acht Meter hohe Sumpfeiche. Die hat eine tolle Herbstfärbung und passt noch wunderbar seitlich neben die Gartenhütte.“ Fertig.

So einfach kann man ernste Fragen von Ehemännern beantworten und ihm damit die Möglichkeit geben, los zu marschieren und was Vernünftiges zu kaufen. Jetzt hat er zwar das Problem des Einpackens, aber da sollten Sie ruhig auf seine kreative Ader bauen. Sie haben über so einen Wunsch zu Weihnachten noch nie nachgedacht? Dann wird es aber allerhöchste Zeit. Setzen Sie sich hin, am besten sofort. Denken Sie über Ihren Garten nach und dann lassen Sie Ihren Wünschen freien Lauf.

Mein Gott, was uns da alles so einfällt. Vom Hochbeet bis zum Gartenteich, von der Gartenhütte bis zur neuen Terrasse, von einer stimmungsvollen Gartenbeleuchtung bis zur Blumenwiese, von blühenden Staudenbeeten bis zu kunstvoll geformten Gartenhecken – alles ist möglich.

Aufschreiben ist ganz wichtig

Jetzt ist Aufschreiben ganz wichtig. Schreiben Sie doch wie früher einfach einen Wunschzettel und überraschen Sie Ihren Herzallerliebsten mit einer Antwort, die er so nicht erwartet. Nur mal angenommen, Sie würden ihn auf seine Frage: „Und, Schatz, was wünschst Du Dir dieses Jahr zu Weihnachten?“ strahlend anlächeln und antworten: „Schön, dass Du fragst, Liebling. Ich habe einen Wunschzettel wie früher als Kind geschrieben und im Schlafzimmer auf die Fensterbank gelegt.“

Ich garantiere Ihnen, der ist am nächsten Tag nicht mehr da und Liebling geht völlig entspannt durch den Advent. Wenn Sie ihm jetzt noch sagen, dass die Erfüllung eines Wunsches ja völlig ausreicht, ist er noch entspannter und Sie können sicher sein, nächstes Jahr fragt er Sie erst gar nicht.

Nachhaltig

Den Zettel hebt er auf und wird Sie im nächsten Jahr mit einem Geschenk vom Wunschzettel überraschen, dass Sie vielleicht schon vergessen haben. So haben Sie ein paar Jahre ausgesorgt. Das nenne ich doch mal nachhaltig.

Übrigens kann man das Schenken auch wunderbar miteinander kombinieren. Ich gebe Ihnen gerne ein Beispiel. Sie wünschen sich schon seit langem einen kleinen Gartenteich mit prächtigen Seerosen, Lilien, Sumpfdotterblumen und Vergissmeinnicht in den Randbereichen. Dann ab mit dem Wunsch auf den Wunschzettel. Anschließend fertigen Sie eine kleine Skizze an, wie Sie sich das Ganze vorstellen. Dann gehen Sie in den Fachmarkt und kaufen eine neue Schüppe, eine neue Hacke und eine neue Harke. Alles einpacken, Skizze beilegen und ab damit unter den Weihnachtsbaum. Was wird er sich freuen.

Harmonische Weihnacht

Er wird sie wegen Ihrer Weitsicht bewundern, wenn er Ihnen sein Geschenk überreicht. Es sind natürlich die Pflanzen, die Sie sich gewünscht haben, verbunden mit dem Versprechen, im nächsten Jahr einen Gartenteich nur für Sie zu bauen. Harmonischer kann Weihnachten doch nicht sein, oder?

So, und jetzt verabschiede ich mich bis zum Frühling in die Winterpause. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Adventszeit, fröhliche Weihnachten, alles Gute im neuen Jahr und kommen Sie und Ihr Garten gut über den Winter. Viel Spaß beim Gärtnern wünscht Ihnen Ihr





Thomas Kramer