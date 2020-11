Olper Einbahnstraßen: Freie Fahrt für Fahrräder

Olpe. In der Innenstadt Olpes sollen weitere Einbahnstraßen für Radfahrer in beide Richtungen befahrbar gemacht werden.

Sollte sich der eine oder andere Autofahrer demnächst wundern, wenn ihm in einer Einbahnstraße der Olper Innenstadt ein Fahrradfahrer in der eigentlich unzulässigen Richtung entgegenkommt, bitte nicht hupen. Denn was in einigen Straßen im Ortskern schon seit August erlaubt ist, soll jetzt ausgedehnt werden auf weitere Straßen. Darüber informiert die Verwaltung heute auch den Bau- und Planungsausschuss der Stadt.

Nach dem bereits Anfang 2020 vorliegenden 40-seitigen Gutachten des Büros für Stadtverkehrsplanung „AB Stadtverkehr“ hatte eine Präsentation im Bauausschuss ausfallen müssen, da sie genau in den ersten strengen Corona-Lockdown fiel. Deshalb wird das jetzt nachgeholt.

Radverkehrskonzept

Ursprung der Idee, so Kai Thomalla vom Bau- und Planungsamt auf Anfrage, sei das bereits 2018 verabschiedete Radverkehrskonzept für die Stadt Olpe gewesen. Allerdings habe es auch Bedenken wegen der Sicherheit gegeben. Im August sei das Projekt dann mit den ersten drei Straßen begonnen worden.

Das betrifft seitdem die Kölner Straße, die obere Gasse „Am Markt“ und die Schwanenstraße. Und dort, so Thomalla, habe die neue Regelung bisher gut funktioniert: „Ich bin heute noch einmal da hergefahren. Bis jetzt sind uns keine Probleme bekannt.“ Natürlich fuße das Projekt darauf, dass Auto- und Radfahrer aufeinander Rücksicht nähmen. Beschwerden seien aber bislang ausgeblieben, Unfälle habe es nicht gegeben.

Kein Wunder also, dass die Verwaltung weitere Straßen, die auch im Gutachten favorisiert werden, freischalten möchte. Im nächsten Schritt sind dafür die Kurfürst-Heinrich-Straße vorgesehen, die Agathastraße im Bereich des Parkplatzes, aber auch der sicherlich stärker befahrene obere Abschnitt der Winterbergstraße.

Die Empfehlung des Gutachters

Unter anderem schreibt der Gutachter in seiner zusammenfassenden Empfehlung: „Der Großteil der Straßen innerhalb des Zentrums besitzt eine bedeutende Netzrelevanz für den Radverkehr. Aufgrund von (leichten) Steigungen und der oftmals fehlenden Einpassung einer Radverkehrsführung an Knotenpunkten führen Einbahnstraßen beim Radverkehr zu unkomfortablen Umwegen. Aus diesem Grund sollte angestrebt werden, ein Großteil der bislang nicht für den gegengerichteten Radverkehr freigegebenen Einbahnstraßen zu öffnen.“

Ohne großen Aufwand

Bei der Untersuchung für eine potenzielle Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr hat sich ergeben, dass mehrere Straßen bzw. Straßenabschnitte ohne großen Aufwand in Gegenrichtung freigegeben werden können. Hierzu zählen: Kurfürst-Heinrich-Straße, Kölner Straße, Am Markt, Agathastraße (Parkplatzüberfahrt), Schwanenstraße, Winterbergstraße – Abschnitt östlich Agathastraße.“

Verkehrsberuhigung

Der Gutachter schlägt bei längeren Straßenabschnitten vor, auf Piktogramme mit Richtungspfeil zu setzen. Zudem empfiehlt er die Anordnung eines verkehrsberuhigten Bereichs oder eines verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit zwischen 10 und 20 km/h.

Wolle die Stadt noch weitere Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Radler öffnen, müssten weitere Maßnahmen vorausgehen.

Die Straßen, die dann zusätzlich in den Blickpunkt zu nehmen seien, listet er wie folgt auf: Kirchgasse, Auf der Mauer, Franziskanerstraße, Westfälische Straße, Agathastraße, Winterbergstraße – Abschnitt westlich der Agathastraße. Wörtlich heißt es im Gutachten: „Die Freigabe der Einbahnstraßen Kirchgasse und Auf der Mauer besitzt aufgrund der sehr geringen Netzbedeutung eine untergeordnete Priorität. Die höchste Priorität für eine Freigabe besäße die Agathastraße, da dieser Straßenabschnitt eine große Barriere für die Anbindung der Innenstadt aus Richtung Norden (Imbergstraße) darstellt. Hierzu müsste jedoch der Knoten Agathastraße / Westfälische Straße umgebaut werden. Aufgrund der zentralen Funktion als Geschäftsstraße könnte auch die Freigabe der Westfälischen Straße die Anbindung für den Radverkehr deutlich verbessern.“ Voraussetzung: Umwandlung in einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich, zulässige Höchstgeschwindigkeit zwischen 10 und 20 km/h.