Olpe. Silvio Barthel arbeitet in Attendorn und wohnt mit seiner Familie in Olpe. Er verzichtet seit zwei Jahren auf Kohlenhydrate (Brot und Co.)

Silvio Barthel ist 38 Jahre alt und lebt seit zwei Jahren ketogen. Das heißt, er darf fast keine Kohlenhydrate essen – maximal 20 Gramm am Tag. Zum heutigen Tag der gesunden Ernährung hat er unserer Redaktion verraten, was hinter der ketogenen Ernährung steckt, warum er sich dafür entschieden hat und was er am liebsten kocht.

Wann und vor allem wie sind Sie zur ketogenen Ernährung gekommen?

Silvio Barthel: Ich habe vor vier Jahren mit dem Triathlon angefangen. Zunächst ganz klein und dann habe ich mich Jahr für Jahr gesteigert. Im vergangenen Jahr habe ich mich dann dazu entschieden an einer Triathlon-Langdistanz, auch bekannt als Ironman, teilzunehmen. Da muss man 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und 42 Kilometer laufen. Wenn ich sowas mache, dann auch richtig. Also habe ich schon vor zwei Jahren geschaut, wie man sich am besten vorbereiten kann. Ich habe sehr viel gelesen und bin so auf die ketogene Ernährung gestoßen.

Und dann dachten Sie sich: ,Das ist was für mich’?

Naja, nicht so ganz. Ich habe einfach festgestellt, dass ich meinen Stoffwechsel umstellen muss, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Denn die Energie kommt ja in der Regel aus Kohlenhydraten, also aus Glukose. Das Problem ist dann die Distanz. Wenn man solch lange Strecke läuft, schwimmt und Rad fährt, hat man irgendwann seine Energie aufgebraucht und ich kann ja schlecht währenddessen andauernd essen (lacht). Also habe ich mir die Frage gestellt, wie ich die Erschöpfung möglichst lange hinauszögern kann. Die ketogene Ernährung war da eine sehr gute Lösung. Denn so stelle ich meinen Körper auf den Fettstoffwechsel um. Der Körper holt sich die Energie aus den Fetten. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. In dem Umfang dauert das Monate.

Also darf ich nur noch Proteine und Fette essen, oder was bedeutet ketogen?

Ich sage immer, dass man alles essen kann, was grün ist. Sprich reichlich Gemüse in allen Sorten und Formen, aber auch Fisch, Fleisch, Eier und Co. Natürlich auch Brot, das muss man dann nur meist selbst backen. Auch Beeren kann man in Maßen problemlos zu sich nehmen. Ketogen heißt zwar, dass dem Körper keine Kohlenhydrate in Mengen zugeführt werden, aber es gibt immer verschiedene Methoden. Klar, manche essen absolut gar keine Kohlenhydrate mehr. Das wäre aber nichts für mich. Ich esse zu 70 Prozent Fette, zu 25 Prozent Eiweiß und zu 5 Prozent Kohlenhydrate. Das ist auch die sogenannte „Keto-Regel“.

Also gar kein Zucker mehr?

Heutzutage ist ja in fast allen Produkten Zucker drin und wir haben uns einfach an diesen Geschmack gewöhnt. Daher ist es nicht ganz so einfach auf einmal ketogen zu leben, aber das kann man trainieren. Und der Körper beginnt meist schon nach zwölf Stunden mit der Ketose (Umwandlung von Fetten in Energie), nach drei bis vier Tagen sind dann häufig die Kohlenhydrat-Energiereserven aufgebraucht und der Körper muss die Fette als Energiequelle nehmen. In der ersten Woche verliert man meist bis zu vier Kilogramm Gewicht. Das meiste ist dabei allerdings Wasser, da Kohlenhydrate im Körper viel Wasser speichern.

Schränkt Sie diese Ernährungsweise denn im Alltag ein?

Ja, auf jeden Fall. Beispielsweise bei Terminen oder Meetings, da werden ja häufig Schnittchen und Co. angeboten, da muss ich dann natürlich passen. Und auch in Restaurants ist es oft schwierig, weil man nie genau weiß, was in den Gerichten drin ist. Meist kochen meine Frau und ich für die ganze Woche vor. Wir haben einen Ernährungsplan, um Abwechslung in die Gerichte zu kriegen. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Ernährungsweise und es ist für mich eine Art Lebensstil geworden. Außerdem gibt es in Großstädten nun die ersten Keto-Restaurants, da möchte ich auch unbedingt noch hin.

Was ist mit Urlaub?

Da ist es natürlich auch immer schwierig. In vielen Hotels gibt es kaum passende Gerichte. Ich versuche trotzdem nicht ganz so viele Kohlenhydrate zu essen. Genauso in der jetzt vergangenen Karnevalszeit. Ich trinke dann statt einem Bier, ein Glas Weißwein oder Rum mit Cola Light; denn das geht wirklich, wissen nur nicht so viele.

Ernährt sich Ihre Frau auch ketogen?

Ja, seit diesem Jahr. Sie hat im Januar damit begonnen und ist genauso zufrieden wie ich. Wir machen das jetzt gemeinsam und es läuft gut, es ist quasi abnehmen ohne dabei Kalorien zu zählen oder etwas zu tracken. Unser Essensplan ist immer für vier Wochen ausgelegt und dazu kombinieren wir das Ganze mit dem Intervallfasten. Also 16 Stunden fasten und in den anderen acht Stunden essen wir etwas. Wir stehen beide immer gegen sechs Uhr auf, trinken dann um sieben Uhr unseren ersten Tee und warten dann bis ca. zwölf Uhr mit der ersten Mahlzeit. Unsere Gerichte nehmen wir dann immer in Tupperdosen mit zur Arbeit.

Welche Veränderungen nehmen Sie wahr?

Nun, ich mache das ja jetzt schon viele Jahre. Aber was mir immer wieder auffällt, ist natürlich der große Gewichtsverlust zu Beginn und die kontinuierliche Abnahme des Gewichtes. Außerdem brauche ich wirklich viel weniger Schlaf. Sechs Stunden reichen problemlos aus. Und ich habe wirklich nie das Gefühl, dass mir die Energie ausgeht. Das ist natürlich insbesondere bei meinem Sport ein sehr, sehr großer Vorteil. Denn wenn ein Triathlon ansteht, trainiere ich acht bis zehn Stunden in der Woche. Noch dazu hat die ketogene Ernährung natürlich den Vorteil, dass kein Insulin mehr ausgeschüttet und so der Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Das Diabetes-Risiko verringert sich deutlich. Und Sie glauben es vielleicht nicht, aber obwohl ich um die 30 Eier in der Woche esse, habe ich ein sehr gutes Blutbild. Das würde ich auch jedem empfehlen, der sich ketogen ernähren möchte. Alle sechs Monate und vor Beginn der ketogenen Ernährung den Gesundheitszustand bestimmen lassen und ein Blutbild machen.

Also sind Eier Ihr Lieblingsgericht oder gibt’s da noch was anderes?

Ich liebe fast jedes Eier-Gericht, aber es gibt noch viele andere. Beispielsweise ein klassischer Hamburger. Den mache ich mir dann entweder komplett ohne Brötchen oder ich backe kohlenhydrat-freie Brötchen aus Mandelmehl. Wenn ich ihn komplett ohne Brötchen esse, wird das durch große Salatblätter ersetzt. Und dann kommt da alles drauf: Fleisch, Käse, Soßen, Zwiebeln und alles, was das Herz begehrt. Die Soßen muss ich aber selbst machen, denn in fast allen Soßen, die man im Supermarkt kaufen kann, verbirgt sich Zucker. Ich esse aber auch liebend gerne einfach leckeren, frischen Lachs mit grünem Spargel. Das ist auch komplett ketogen. Und zum Frühstück gibt es sonntags bei uns immer Pancakes, die machen wir aus Bananen mit Mandelmehl, Eiern und Quark.

Haben Sie auch Kinder, was sagen die dazu?

Also meine Kinder merken das ehrlich gesagt kaum. Bevor meine Frau auch damit angefangen hat, haben sie anfangs gefragt, was das denn sei und gesagt, dass es nicht süß genug ist. Aber wir haben uns da alle wirklich schnell dran gewöhnt. Natürlich dürfen meine Kinder auch Produkte essen, die nicht ketogen sind. Ich finde sowieso, dass man, wie bei vielen Dingen, eine gesunde Mitte finden muss. Das Extrem ist nie gut. Natürlich gibt es auch Menschen, die sich ketogen ernähren und nur noch Fleisch essen. Davon halte ich aber nicht so viel. Denn ich möchte meinem Körper ja etwas Gutes tun mich gesund ernähren. Vor allem achten meine Familie und ich auch darauf, dass wir uns, so weit es geht, von regionalen Produkten ernähren. Und wie man ja weiß, sind die nicht so günstig, daher gibt es dann eben nicht jeden Tag Fleisch und Fisch. Aber das muss ja auch gar nicht sein. Wichtig ist ebenfalls industriell verarbeitete Lebensmittel wegzulassen.

Gibt es bei Ihnen auch Cheat-Days, also Tage, an denen Sie Ihre Ernährungsregeln brechen?

(lacht) Ich muss gestehen, die brauche ich gar nicht. Ich habe mich so daran gewöhnt, keinen Zucker mehr zu essen, es fehlt mir also gar nicht. Und wie ich schon anfangs sagte, wenn ich etwas mache, dann richtig. Aber klar, jeder kann Cheat-Days einbauen. Nur für mich ist das eben nichts. Meine Gerichte und meine Ernährung sind so abwechslungsreich und ich verbiete mir nichts oder verzichte auf etwas. Heutzutage gibt es sehr viele Alternativen und man kann viel ersetzen. Aber eins ist ganz wichtig bei dieser Ernährungsweise: Man muss planen. Am besten ist wirklich das Essen vorzukochen und immer genügend Gemüse zu Hause zu haben.

Auf Instagram können Sie gerne einmal reinschauen und bei Silvio Barthel nachfragen: keto_sports_de