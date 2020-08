Olpe: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden auf der L 711

Neuenkleusheim. Aus ungeklärten Gründen krachte eine Autofahrerin am Dienstagmorgen bei Neuenkleusheim in den Gegenverkehr.

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr auf der L 711 bei Neuenkleusheim. Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem Pkw, aus Richtung Neuenkleusheim kommend, die Straße bergabwärts. In einer Rechtskurve geriet der Pkw aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug. Die entgegenkommende 35-jährige Pkw-Fahrerin konnte einen frontalen Zusammenstoß gerade noch verhindern, geriet aber durch ein Ausweichmanöver in den Grünstreifen neben der Fahrbahn und kam dort zum Stehen.

Beide Fahrerinnen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die L 711 war für die Zeit der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt.