Olpe: Zwei Kinder nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Olpe. Eine 10- und eine 11-Jährige Fußgängerin werden bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw eines 75-Jährigen in Olpe verletzt.

Eine zehn- und eine elfjährige Fußgängerin wurden am Mittwoch, 4. März, um 12.55 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Franziskanerstraße, vor dem Olper Rathaus verletzt. Ein 75-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße aus Richtung „In der Wüste“ kommend in Richtung „Bruchstraße“. In Höhe des Rathauses, an der dort befindlichen Fußgängerüberquerung, musste der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen.

Die Kinder kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Die beiden Mädchen, die aus Richtung Rathaus unterwegs waren, stießen aus noch nicht geklärten Gründen gegen das Fahrzeug und verletzten sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte die Kinder in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung entlassen konnten. Es entstand geringer Sachschaden.