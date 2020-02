Olpe: Wolfgang Bosbach zum neuen BGO-Ehrensenator ernannt

„Ich lieb’ dich, egal wie das klingt, ich lieb’ dich, ich weiß, dass es stimmt…“ – eines der bekanntesten deutschen Liebeslieder wurde Samstagabend in der Stadthalle vom närrischen Volk begeistert gesungen und war bezeichnend für einen Karneval der Superlative in der Kreisstadt: „Ohhh, ich lieb’ dich Bürgerball!“

Tatsächlich hatte der Veranstalter, die Bürgergesellschaft Olpe, alles richtig gemacht, schickte er doch direkt zu Anfang des Programms das Tanzcorps „Rheinmatrosen“ auf die Bühne. Eine gute und kluge Entscheidung, denn die Jungs und Mädchen aus der Domstadt brachten mit ihrem kecken Auftritt, ihrer Mischung aus Tanz, Akrobatik und Gesang den Saal zum Toben.

„Fantastisch“ und „Genau so muss es sein“, hörte man aus dem Publikum, unter das sich viel lokale Prominenz aus Gesellschaft, Kultur und Politik gemischt hatte: Die Prinzen sowie Abordnungen befreundeter Vereine, so aus Rhode, Schönau, Hünsborn, Rönkhausen und Neuenhof waren vor Ort, die Olper Schützen mit Major Peter Liese, Hauptmann Holger Harnischmacher und König Wilhelm Rücker sowie viele Alt-Senatoren der BGO, angefangen von Landrat Frank Beckehoff bis zu Wilma Ohly, die 1987 als Bürgermeisterin den allerersten Senatorenposten überhaupt besetzte.

Schwung der „Rheinmatrosen“ zieht sich durch den Abend

Olpes Prinz Dirk I. (Thöne) hielt eine brennende Rede über Brauchtum, Bürgersinn und Geselligkeit und die Garden, Tanzgruppen, Musiker, Sänger und Komiker boten ein mehr als vierstündiges Programm mit prächtigen Blüten des närrischen Frohsinns vor einem bunt kostümierten Publikum, dass bestens gelaunt bützte, klatschte, tanzte und feierte.

Der Schwung, den die „Rheinmatrosen“ aus der Domstadt mitgebracht hatten, zog sich durch den gesamten Abend. Mariechen ließen auf der Bühne ihre Beine fliegen, die drei sympathischen Damen von „La Mäng“ und die „Biggejungs“ luden zum Mitsingen ein und von Büttenredner „En twersen Lümmel“ aus der verbotenen Nachbarstadt am anderen Ende des Biggesees wurde Zugabe verlangt.

Für einen Mann aus den Reihen der BGO hieß es Abschied zu nehmen. Nach 20 Jahren gab Heinz Weindorf sein Amt als Senatspräsident in die Hände von Klaus Humpert. Präsident Markus Pokoj würdigte dessen „unermüdliches Engagement um den Erhalt des Karnevals“.

Schlag mit der „Panne“ für Herbert Munscheck und Wolfgang Bosbach

Höhepunkt des Abends war der berühmte Schlag mit der „Panne“, mit dem Herbert Munscheck – der zweite Kandidat Thomas Bär war krankheitsbedingt leider verhindert – in den Kreis der Senatoren sowie der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach in den Kreis der Ehrensenatoren aufgenommen wurde.

So war der Bürgerball der BGO mit Wolfgang Bosbach in Olpe 1 / 67 So war der Bürgerball der BGO mit Wolfgang Bosbach in Olpe Bürgerball der BGO mit der Ernennung von Wolfgang Bosbach zum neuen Ehrensenator. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Laudatio für Bosbach oblag Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und BGO-Ehrensenator seit 2018. „Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Denn Olpe zeigt euch, so kurz nach dem Brexit, wie wahre Völkerverständigung aussieht. Hier hält ein Westfale eine Laudatio auf einen Rheinländer – und das im Sauerland“, so Karl-Josef Laumann, der „seinen langjährigen politischen Weggefährten und Duz-Freund“ Wolfgang Bosbach als „offenen, ehrlichen und prinzipientreuen Politiker sowie lebensbejahenden Privatmenschen und Vorbild für Optimismus und gute Laune“ würdigte.

Stargast singt und reißt Publikum zu Beifallsstürmen hin

Dass Wolfgang Bosbach dabei jede Menge Karneval im Blut hat, zeigt schon dessen Lebenslauf. So hat er im Alter von zehn Jahren seine erste Büttenrede gehalten und 1977 war er mit 24 Jahren Prinz in seinem Geburtsort Bergisch-Gladbach. Und auf die Frage, was ihn von Angela Merkel unterscheidet, muss er mal gesagt haben: „Bei Merkels Geburtstag tritt ein Hirnforscher auf. Bei meinem die Höhner.“ Das und vieles mehr wusste Karl-Josef Laumann von Wolfgang Bosbach, der in erster Linie „nicht Parteifreund, sondern ein ganz feiner Kerl“ sei, zu berichten.

Wolfgang Bosbach selbst sang mit der Pfanne in der Hand und riss das Publikum zu Beifallsstürmen hin. „Ich sehe ein buntes Meer an Farben, nur eine nicht: braun. Und darüber freue ich mich sehr“, so der Politiker und Karnevalist in Personalunion. Sein Kompliment ging an die Bürgergesellschaft, an die vielen Darsteller und auch an das Publikum. „So viel Liebe zum Brauchtum braucht der Menschen zum Leben“, würdigte er. „Am Aschermittwoch ist nicht alles vorbei. Bewahren sie sich das alles im Herzen.“