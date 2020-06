Olpe: Wie Kreisverkehre zu Bienen-Paradiesen werden sollen

Olpe. Zwei Kreisverkehre in Olpe sind umgestaltet worden. Die richtige Bepflanzung auszuwählen, war aus mehreren Gründen eine Herausforderung.

Der Kreisverkehr an der Kreuzkapelle sowie der Kreisel Bruchstraße/Kolpingstraße wurden vom Bauhof der Stadt Olpe neu gestaltet und bepflanzt. Im Rahmen der interkommunalen Kooperation hat der Kreisbauhof die Arbeiten unterstützt.

Die in die Jahre gekommene Rosen- und Staudenbepflanzung war mit Unkraut durchzogen und hatte an Blühfreude nachgelassen. Sie wurde nun durch ein neues Pflanzkonzept ersetzt. Michael de Ryck, Leiter des städtischen Bauhofs: „Bei der Auswahl der Bepflanzung haben wir verschiedene Aspekte berücksichtigt. Zum einen war uns Bienen- und Insektenfreundlichkeit wichtig, zum anderen sollte sich der Pflegeaufwand in Grenzen halten und die Salzverträglichkeit musste gegeben sein. Darüber hinaus wollten wir eine zu Teilen ganzjährige Begrünung. Die Fertigstellung der Bepflanzung erfolgte bereits vor einem Monat, jedoch ist der Anwachserfolg erst jetzt sichtbar.“

Immergrüne Eiben in Kugelform, Hortensien, Funkien, Storchenschnabel, Anemonen sowie diverse Gräser verschönern den Kreisel bei der Kreuzkapelle. An der Bruchstraße/Kolpingstraße wurden Felsenbirne, Salbei, Sonnenhut und Berberitzen gepflanzt. Gräser und eine Rasenkante als umfassender Saum runden das Bild ab.