Olpe: Wertvolle Werkzeuge aus Baustellenfahrzeug gestohlen

Olpe. Werkzeuge mit einem vierstelligen Eurowert wurden in Thieringhausen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben am Wochenende, zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr aus einem in der Straße „Zum Elberscheid“ geparkten Baustellenfahrzeug in Thieringhausen Werkzeuge entwendet. Ein Mitarbeiter hatte das Fahrzeug zuvor über das Wochenende verschlossen dort geparkt. Als er am Montag das Fahrzeug öffnete, fiel ihm auf, dass eine der Hintertüren nur noch zugedrückt war. Die Täter entwendeten unter anderem ein hydraulisches Bohrgerät sowie Werkzeuge im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.