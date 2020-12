Olpe: Welche Maßnahmen an Olper Schulen geplant sind

Olpe. An den Olper Schulen stehen einige Sanierungen an. Die Maßnahmen sollen in den kommenden Sommerferien umgesetzt werden.

Im Stadtgebiet Olpe stehen Sanierungen an den Schulen an. Einige Projekte, die in nächster Zeit umgesetzt werden sollen, wurden in der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses als erste Beratungsinstanz besprochen. Hier eine Übersicht der geplanten Maßnahmen.

Städtisches Gymnasium

Die beschädigten Grundleitungen vom Altbau und der Turnhalle des Städtischen Gymnasiums sollen durch Erneuerung und Verlegung in die Rasenfläche zur Seminarstraße saniert werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 30.000 Euro. Geplant ist, die Maßnahme in zeitlicher Abstimmung mit der geplanten Verlegung eines Breitbandanschlusses während der Sommerferien 2021 durchzuführen.

Weiterhin ist im zweiten Obergeschosses des Hauptgebäudes ein zweiter Rettungsweg notwendig. Dieser soll durch den Einbau von Brandschutztüren und einer Stahltreppe sowie der Installation von Sicherheitsbeleuchtung geschaffen werden. Die Kostenschätzung der Gesamtmaßnahme beläuft sich auf voraussichtlich 65.000 Euro. Die Durchführung der Maßnahme ist in den Sommerferien 2021 geplant.

Außerdem sollen die vier Umkleideräume saniert werden. Da geht es unter anderem um das Erneuern der Türen, Verschalen der Wände und Erneuern der Elektroinstallation. Weiterhin wird im Zuge der Umbaumaßnahme eine separate Dusche für Lehrkräfte aus der vorhanden Damen-Toilettenanlage errichtet und die Herren-Toilettenanlage wird zu einer Unisex-Toilettenanlage umgestaltet. Für die Maßnahme sollen Fördermittel aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für das Jahr 2021 beantragt werden.

Sekundarschule

Das Flachdach auf den Nebenräumen der Großturnhalle soll saniert werden. Hier geht es um die Erhöhung der Lichtkuppeln, Erhöhung der Attika, Erneuern der Dämmung und der Dichtung sowie der Herstellung neuer Entwässerungspunkte. Die Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf voraussichtlich 100.000 Euro. Die Durchführung der Maßnahme ist spätestens für die Sommerferien 2021 geplant.

Schulzentrum Hakemicke

An der Großturnhalle im Schulzentrum Hakemicke soll zur energetischen Optimierung und zur Vorbereitung einer vollständigen Ausstattung mit Wandprallschutz die Glasbausteinfassade durch eine Kombination aus einer Unterkonstruktion und energetisch hochwertig ausgeführten Lichtbändern ersetzt werden. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 160.000 Euro. Die Durchführung der Maßnahme ist in den Sommerferien 2021 geplant.

Düringer Grundschule

Die Toiletten an der Katholischen Gemeinschaftsgrundschule Düringer, Teilstandort Dahl, sollen saniert werden. Die Sanitärgegenstände sollen erneuert, die Wandfliesen überklebt, Estrich einschließlich der Bodenfliesen erneuert werden. Außerdem geht es um die Demontage und Neuinstallation der Trennwandanlagen und Türen, Anstricharbeiten an Wänden und Decken sowie den Austausch der Lichtschalter und Steckdosen. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 50.000 Euro. Die Durchführung der Maßnahme ist für die Sommerferien 2021 geplant.

Hohenstein

Die vorhandene Unisex-Toilettenanlage im Bereich der Offene-Ganztags-Schule der Gemeinschaftsgrundschule „Am Hohenstein“ wird durch Umbau und Erweiterung in eine getrennte Toilettenanlage für Mädchen und Jungen geändert. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 30.000 Euro. Die Durchführung der Maßnahme ist für die Sommerferien 2021 geplant.