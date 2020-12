Olpe: Weihnachtsstimmung trotz ausfallendem Weihnachtsmarkt

Olpe. Der Verein Olpe Aktiv hat sich vorweihnachtliche Aktionen überlegt. Händler bieten z.B. eine Stempelkarte für einen Weihnachtsbaum-Gutschein an.

Weihnachtliche Atmosphäre ohne Weihnachtsmarkt? Das geht! Pünktlich zum Advent erstrahlt in den Einkaufsstraßen in Olpe die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung. Aber in diesem Jahr gibt es noch mehr „Weihnachtliches“ zu entdecken. Denn in der ehemaligen „Schwanen-Apotheke“ in der Westfälischen Straße präsentiert Martin Butzkamm aus Thieringhausen sein handwerkliches Talent.

Krippe in der Apotheke

„Vom ersten Historischen Weihnachtsmarkt in Olpe an bin ich dabei und verkaufe meine Krippen und Zubehör. Mittlerweile habe ich sogar schon Stammkunden, die jedes Jahr nach Olpe kommen, um ihre Krippe zu erweitern und neue Figuren oder anderes Zubehör dazu zu kaufen“, erklärt Martin Butzkamm. Peter Enders, 1. Vorsitzender des Stadtmarketingvereins Olpe Aktiv e.V. ergänzt, dass Butzkamm mit seinem Stand den Historischen Weihnachtsmarkt in Olpe immer bereichert habe und dass er froh sei, dass sich nun mit der Nutzung eines leerstehenden Ladenlokals eine Möglichkeit ergeben habe, das Kunsthandwerk zu präsentieren. „Auch wenn es in diesem Jahr auf eine etwas andere Art und Weise ist: Herr Butzkamm sorgt wieder einmal für ein Highlight in Olpe in der Adventszeit“, betont Enders.

Auf Licht-Entdeckungstour

Ein weiteres Highlight: die kreativen Lichtinszenierungen und Illuminationen an markanten Bauwerken und Wahrzeichen von Olpe und in nahezu in allen Dörfern. Dafür sorgt das Unternehmen Enders & Arens Veranstaltungstechnik GmbH. Hier lohnt es sich an den Adventssamstagen auf Entdeckungstour zu gehen. „Unser gesamtes Team hat viel Spaß an den Projekten und es ist schön, wieder kreativ tätig zu sein“, erklärt Alexander Schwegel, Geschäftsführer des Unternehmens. „Natürlich war auch für uns das vergangene Jahr eine besondere Herausforderung und sie ist noch nicht gemeistert. Es sind viele Veranstaltungen für uns ausgefallen, darunter eben auch der Historische Weihnachtsmarkt in Olpe. Wir freuen uns nun über ein anderes, aber mindestens ebenso schönes Projekt.

40 Geschäfte beteiligen sich

Die Einzelhändler in Olpe nehmen in dieser herausfordernden Zeit an einer ebenso besonderen Aktion teil und laden herzlich zum Weihnachtseinkauf ein. Durch den Ausfall des Historischen Weihnachtsmarktes, und damit auch des verkaufsoffenen Sonntags, haben die Geschäfte in Olpe nun einen großen Aktionszeitraum vom 1. bis 19. Dezember geplant. In dieser Zeit erhalten Kunden die Chance, einen Weihnachtsbaum zu ihrem Einkauf geschenkt zu bekommen. Und das funktioniert ganz einfach: In den teilnehmenden Geschäften erhalten die Kunden beim Einkauf einen „Weihnachtsbaum-Gutschein“. Mit diesem können sie nun in den Geschäften Stempel sammeln und die Einkaufswerte werden notiert. Hat der Kunde in dem besagten Zeitraum mindestens einen Gesamteinkaufswert von 200 Euro erreicht, kann er sich gegen Vorlage des Gutscheins an den drei nächsten Adventssamstagen in der Kurfürst-Heinrich-Straße einen schönen Weihnachtsbaum aussuchen. Insgesamt nehmen rund 40 Geschäfte und Dienstleister teil.

„Es ist sehr schade, dass aufgrund der aktuellen Lage die Gastronomie nicht an der Aktion teilnehmen kann. Sehr gerne hätten wir natürlich auch die zahlreichen Gastronomiebetriebe mit in die Aktion eingebunden“, ergänzt Peter Enders. Außerdem runden erweiterte Öffnungszeiten an den Samstagen in vielen Geschäften den gemütlichen Weihnachtseinkauf ab. Die meisten Einzelhändler haben ihre Pforten bis mindestens 16 Uhr, einige sogar bis 18 Uhr durchgehend geöffnet.