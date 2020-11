Es waren tolle Jahre voller wunderschöner Momente. Daran gibt es für Antonia Ottersbach überhaupt keinen Zweifel. Dennoch möchte es die Inhaberin des Damenmode-Geschäftes Bodyline in Olpe nun etwas ruhiger angehen lassen. Zum Jahresende schließt sie ihren Laden. „Ich genieße jetzt noch die letzten Wochen mit meiner Arbeit und meinen Kunden“, erzählt sie. „Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann muss man mal einen Schlussstrich ziehen.“

Seit 1998 in der Martinstraße

Das Geschäft Bodyline gibt es nun schon seit 1998 in der Martinstraße in Olpe. Einst hatte Iris Stracke das Geschäft eröffnet. Damals wurde dort ausschließlich Damenwäsche und Damenbademode verkauft – daher stammt auch der Name „Bodyline“. Vor 20 Jahren ist Antonia Ottersbach mit eingestiegen. Sie ist eine Freundin von Iris Stracke, zunächst haben sie zusammen in dem Geschäft gearbeitet. Mittlerweile gibt es dort Damenmode aus Holland und Deutschland zu kaufen. Die gelernte Erzieherin, die früher in der Kita gearbeitet hat, hat schnell gemerkt, wie viel Freude ihr die Arbeit mit Mode und Kunden bereitet. Als Iris Stracke dann aus persönlichen Gründen nach Köln zieht, übernimmt Antonia Ottersbach und führt das Geschäft allein. Und das nun schon seit 2003. Das bedeutet sechs Tage die Woche im Laden stehen – und auch Arbeit an den Sonntagen. „Es ist meine persönliche Entscheidung, jetzt aufzuhören“, sagt die 57-Jährige. „Ich möchte auf jeden Fall noch arbeiten, aber keine sechs Tage mehr die Woche. Was weiß ich noch nicht.“

Es sind die Kunden, die Antonia Ottersbach, die zusammen mit ihrem Mann in Olpe lebt, am meisten vermissen wird. Die vielen Gespräche. Die vielen Stammkunden. Die vielen Freundschaften, die mit den Jahren gewachsen sind. „Wir treffen uns auch jetzt schon privat. Auf ein Glas Wein zum Beispiel“, erzählt die Inhaberin. „Daran wird sich auch nichts ändern.“

Betroffenheit bei den Kunden

Kunden, die Antonia Ottersbach seit Jahren die Treue halten, reagieren betroffen auf die Schließung. Denn Bodyline war ein fester Bestandteil einiger Frauen beim Einkaufsbummel. „Viele, die gebürtig aus Olpe kommen, kommen heute noch vorbei, wenn sie ihre Familie besuchen“, erzählt die Inhaberin. „Es ist oft passiert, dass sie vorher schon durch ganz Köln gelaufen sind, auf der Suche nach etwas Passendem und dann hier was Schönes gefunden haben.“ Und auch die Events, die sie gern mit ihrer Nachbarin Katy Rahrbach-Ast durchgeführt hat, werden ihr fehlen.

Ihre Kunden hatte sie immer im Hinterkopf, wenn sie in Düsseldorf einkaufen war. Sie hatte immer eine Vorstellung, wem sie was mitbringt, erzählt sie. Es war jedes Mal spannend. Die neue Saison. Die neue Mode. Jedes Jahr etwas Neues. „Rundum eine wirklich schöne Zeit“, sagt Antonia Ottersbach. „Ich möchte mich auch ganz herzlich bei meinen Kunden bedanken, die mich die Jahre begleitet haben.“

Im Sommer hatte Antonia Ottersbach ihren Mietvertrag gekündigt, der jetzt zum 31. Dezember ausläuft. Also passend zu Silvester. Wie die 57-Jährige feiern wird, weiß sie aufgrund der derzeitigen Situation allerdings noch nicht. Fest steht aber, sie schließt mit dem Jahr – und damit auch mit den vergangenen 20 Jahren – glücklich und zufrieden ab, betont sie. Ein feierliches Ende einer prägenden Zeit. Und wenn sie künftig auf der Straße mal wieder der einen oder anderen Dame begegnet, die Mode aus ihrem Laden trägt, wird sie sich freuen.