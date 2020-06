Olpe und Wenden: Drei Ein- und Aufbrüche in einer Nacht

Unbekannte Einbrecher drangen in Industriegebäude in Olpe und Wenden ein.

Olpe/Wenden. Die Polizei fahndet nach Einbrechern, die in Wenden und Olpe in Büros eingedrungen sind. Auch an einem Autowaschcenter machten Unbekannte Beute.

Mehrere Einbrüche, die sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Olpe und Wenden ereignet haben, beschäftigen die Kreispolizeibehörde.

Zwischen 18.45 und 3 Uhr hebelten Unbekannte die Tür eines Lieferanteneinganges einer Lagerhalle in der Straße „Auf dem Ohl“ in Gerlingen auf. In den Büros traten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Tür auf. Sie entwendeten Fahrzeugschlüssel. Weiterhin nahmen sie einen Tageslichtprojektor und Münzgeld aus der Kaffeekasse mit. Der Sachschaden und der Wert der Beute liegen jeweils im dreistelligen Bereich.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Daneben drangen unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise zwischen 21 und 5.30 Uhr in den Bürotrakt einer Spedition in der Straße „Saßmicker Hammer“ in Dahl-Friedrichstal ein. In dem Gebäude hebelten sie eine Zwischentür zu den Büroräumen auf und durchsuchten alle Büros. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Schließlich beschädigten Unbekannte in der Zeit von 18.30 Uhr bis 7.30 Uhr in der Ziegeleistraße in Olpe drei Automaten eines Autowaschcenters. Zwei wurden aufgehebelt, bei dem dritten blieb es beim Versuch. Die Diebe erbeuteten einen kleinen Betrag an Bargeld und richteten ebenfalls Sachschaden an.

In allen Fällen übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.