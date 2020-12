Olpe: Unbekannte stehlen Geldbörse aus der Handtasche

Olpe. Ganz kurz den Weg im Supermarkt blockiert und schon war die Geldbörse weg. 63-Jährige wurde in Olpe Opfer eines klassischen Diebstahls.

In einem Verbrauchermarkt in der Ziegeleistraße in Olpe haben am Dienstag (8. Dezember) gegen 11.30 Uhr zwei Unbekannte einer 69-Jährigen beim Einkaufen die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. In dieser waren verschiedene Geld- und Ausweiskarten enthalten sowie Bargeld. Die Täterinnen blockierten nach Angaben der Geschädigten ihren Weg. Die 63-Jährige entfernte sich, da ihr die Situation komisch vorkam und bemerkte daraufhin auch, dass ihre Tasche leichter war. Zwar sprach die Geschädigte eine der Frauen auf den Verbleib ihrer Geldbörse an. Diese erklärte ihr aber, dass sie sie nicht verstehen würde und verließ den Laden. Ein Angestellter informierte die Polizei.

Täterinnen flüchteten

Allerdings flüchteten die Frauen in der Zeit. Zeugen auf dem Parkplatz beobachteten, wie die mutmaßlichen Täterinnen in einen schwarzen BMW Kombi mit Gelsenkirchener Kennzeichen stiegen. Insgesamt entstand der Geschädigten ein Schaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.