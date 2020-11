Olpe: Unbekannte heben Gullydeckel aus

Olpe. Unbekannte haben in Olpe Gullydeckel ausgehoben. Diese wurden zwar wieder eingesetzt – einer fehlt aber noch.

Bereits am Montag gegen 7.20 Uhr wurden der Polizei ausgehobene Gullydeckel in der Straße „Am Bahnhof“ in Olpe mitgeteilt. Die eintreffenden Polizisten stellten dabei fest, dass ein Gullydeckel in der Nähe abgelegt wurde, er konnte wieder eingesetzt werden konnte. Ein Weiterer fehlt.

Hinweise an die Polizei

Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.