Olpe: Unbekannte beschmieren Gebäudewände mit Graffitis

Olpe. Zum wiederholten Male wurden Gebäudewände mit Graffitis beschmiert. Darunter auch die Franziskaner-Passage.

Durch derzeit unbekannte Täter wurden im Stadtgebiet Olpe von Freitag auf Samstag mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen. So wurden Gebäudewände u.a. in der Franziskaner-Passage zum wiederholten Male durch die Farbschmierereien in Mitleidenschaft gezogen.

Oftmals der Schriftzug WEED

Des Weiteren wurde ein Pkw im gleichen Tatzeitraum durch Graffiti beschädigt. Auffällig ist, dass oftmals der Schriftzug WEED, umgangssprachlicher Gebrauch für Marihuana, aufgesprüht wurde.

Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Olpe unter 02761 / 9269-0.