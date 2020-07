Olpe: Tote Mauersegler – Einbrecher gefährden Forschung

Olpe. In Olpe sind Unbekannte in eine Hohlkammer unter der Ronnewinkler Brücke eingebrochen, wo die Universität Siegen über Mauersegler forscht.

Einbrecher haben in Olpe ein ornithologisches Forschungsprojekt der Universität Siegen gefährdet und eine Population der unter Artenschutz stehenden Mauersegler in Gefahr gebracht. Sie brachen in der Nacht auf den 16. Juli in die Hohlkammer eines Pfeilers unterhalb der Ronnewinkler Brücke ein, wie die Polizei Olpe erst am Donnerstag berichtete. Schon seit zehn Jahren findet dort das Forschungsprojekt statt.

Die unbekannten Täter durchtrennten das Vorhängeschloss des Schutzgitters mit einem Bolzenschneider. In der ersten Sektion der Hohlkammer, in der sich Gerätschaften der Universität befanden, stahlen sie einen Werkzeugkoffer. In dem Koffer befanden sich ein Chip-Lesegerät, eine Beringungszange, eine Präzisionswaage, eine Stirnlampe und diverse Kleinteile im Gesamtwert von etwa 400 Euro.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

In der zweiten Sektion der Hohlkammer befinden sich Brutstätten des Mauerseglers. Vermutlich wurden die Tiere durch das Einschalten der Beleuchtung irritiert und flogen orientierungslos in der Hohlkammer umher. Im Nachhinein wurden 15 Vogelkadaver aufgefunden.

Die Täter hinterließen vor Ort eine abgebrochene Dachlatte. Neben Einbruchsdiebstahl stellt das Töten der unter Artenschutz stehenden Mauersegler eine Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz dar.

Die Universität Siegen lobt für den entschiedenen Hinweis, der zur Täterermittlung maßgeblich beiträgt, eine Belohnung von insgesamt 1000 Euro aus. Die Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter Tel. 02761/92690 entgegen.