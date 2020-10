Olpe: St.-Franziskus-Schule feiert auch ohne Romfahrt

Am 2. Oktober wären sie losgefahren. Die über 1000 Schüler und Lehrer der St.-Franziskus-Schule Olpe hätten sich mit 24 Bussen auf den Weg nach Rom gemacht, um das 150-jährige Bestehen ihrer Schule zu feiern. Coronabedingt wurde die Reise abgesagt (wir berichteten). „Dass wir das frühzeitig gemacht haben, sozusagen, bevor die Begeisterung so richtig Schwung über die gesamte Schulgemeinschaft aufnehmen konnte, war gut. Jetzt, nach einem halben Jahr, ist die Entscheidung akzeptiert“, sagt Manuel Cordes aus der erweiterten Schulleitung und vom Organisations-Team.

Das 150-jährige Jubiläum der Schule will man trotz Absage der Romfahrt und anderer geplanter Aktivitäten feiern. Auch, wenn das heißt, umzudenken und neue kreative Ideen zu entwickeln. Und so wird es in der kommenden Woche, eine Jubiläumswoche mit vielen unterschiedlichen Projekten geben: „Die kommende Woche soll zumindest in Kleinigkeiten eine ganz besonders schöne werden“, so Cordes.

Franziskanisch, Fröhlich, Fair, so lautet das Motto des Jubiläumsjahres seit Beginn der Planungen vor zwei Jahren. So soll es auch bleiben. Im Fokus der Aktivitäten steht die Aktion „150 gute Taten“. Ob in der eigenen Familie, bei Freunden, in der Nachbarschaft oder wo auch immer – die Schulgemeinde ist aufgerufen, ganz franziskanisch in Sachen Fürsorge für den Nächsten zu wirken. „Man kann auch in kleinen Taten gute Dinge sehen. Zum Beispiel für jemanden einkaufen, im Garten helfen, Bilder für Senioreneinrichtungen malen“, erklärt Lehrerin Anna-Lena-Jung. Von den guten Taten soll ein Foto aufgenommen und dann auf die Homepage der Schule gestellt werden.

Die Zahl 150 spielt ganz besonders in der siebten Klasse eine große Rolle: Rund 150 Schüler gehören zur Jahrgangsstufe. „Wenn wir nicht in die Welt reisen, möchten wir wenigstens Grüße in die Welt schicken“, sagt Lehrer Christoph Scheppe. Viele Briefe sind schon geschrieben, andere noch in Arbeit, auch auf Englisch. Sie gehen je nach Wunsch der einzelnen Schüler an Politiker, Promis, Sportler, YouTube- und Instagramm-Stars. An solche wie Thomas Müller, Armin Laschet oder Julia Beautx. Für die Schüler selbst gibt es am letzten Tag vor den Ferien ein Eis, insgesamt 150 Stück.

Abenteuerpaket

Die 6. Klasse kann sich auf ein Abenteuerpaket mit Bigge-Elements freuen. „GPS-Suche, Hüttenbau und mehr. Damit wird auch nochmal der Zusammenhalt gestärkt“, erläutert Anna-Lena Jung. Tagesausflüge werden die 8. Klasse der Realschule und die Q2 unternehmen. Der Abiturjahrgang, der ganz besonders getroffen ist, da er auf seine Abschlussfahrt verzichtet, fährt beispielsweise in den Movie-Park bei Bottrop. „Da geht es nicht um Bildung, sondern darum, so richtig Spaß zu haben“, sagt Manuel Cordes. Ein weiteres Projekt ist ein Graffiti-Wettbewerb, dessen Gewinner, insgesamt zehn Schüler quer durch alle Jahrgänge, zusammen mit einem Lüdenscheider Künstler ein Graffiti an die Außenwand der Sporthalle sprühen werden.

Die einzigen Schüler, für die sich durch die ausgefallene Romfahrt quasi nichts ändert, sind die der fünften Klasse. Für die Jüngsten wird es, wie angedacht, ein Zirkusprojekt geben. Allerdings auf freiwilliger Basis und nachmittags, eine Vorstellung für die Eltern inklusive. „Es gibt Akrobatik, den Gang aufs Nagelbrett oder über Glasscherben …also ganz schön aufregende Sachen“, erklärt Lehrer Johannes Ledwig. „Rund 85 Kinder sind dabei. Da ist eine stolze Zahl“, so Manuel Cordes.

Besonderer Gottesdienst

Zum Abschluss der Jubiläumswoche gibt es am Freitag, 9. Oktober, dann den ganz besonderen Gottesdienst. Gestaltet von einer kleinen Gruppe in der hauseigenen Kapelle und unter Mitwirkung von Pfarrer Clemens Steiling sowie Generaloberin der Olper Franziskanerinnen, Schwester Magdalena Krol, die auch mit nach Rom gefahren wäre. Übertragen wird die Feier per Live-Stream in alle Klassen. „Damit feiern wir den bestimmt größten Gottesdienst im Kreis Olpe“, sagt Manuel Cordes.