Sondern. Böse Überraschung für den Besitzer eines Elektro-Fahrrades am Dienstag Nachmittag in Sondern.

Olpe-Sondern: E-Bike weg - Über 10.000 Euro Schaden

Einen Schaden von über 10.000 Euro vermeldet die Polizei nach einem E-Bike-Diebstahl: Auf einem Schotterparkplatz an der Sonderner Straße in Sondern hatten derzeit noch unbekannte Täter am Dienstag zwischen 16 und 19 Uhr ein Elektro-Fahrrad von einem Fahrradträger eines Pkw entwendet.

Das Fahrrad war mit dem Greifarm des Trägers sowie mit einem Fahrradschloss verschlossen. Der Geschädigte fand nur das aufgebrochene Schloss und den Fahrradträger auf dem Parkplatz. Insgesamt entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.