Die Menschen im Kreis Olpe haben mehr Geld als die Einwohner im Kreis Siegen-Wittgenstein, aber zum Einkaufen fahren sie alle lieber nach Siegen. So lassen sich die Ergebnisse einer Analyse der IHK Siegen zusammenfassen, die mithilfe eines Marktforschungsinstituts erstmals die Kaufkraftzahlen für alle Städte und Gemeinden in ihrem Kammerbezirk ermittelt hat.

Die Ergebnisse unterscheiden sich erheblich zwischen den beiden Kreisen. „Die Kaufkraft ist im Kreis Olpe deutlich überdurchschnittlich“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener. „Aber die Kaufkraftbindung gelingt schlechter.“ Sie geben ihr höheres Einkommen also viel öfter außerhalb der Kreisgrenzen aus.

Einzelhandel in Siegen hat überragende Bedeutung

Den wichtigsten Grund liefert Stephan Häger, Leiter des IHK-Referats Statistik: „Die Einkaufsmetropole Siegen hat eine herausragende Bedeutung.“ Vom gesamten Umsatz des Einzelhandels im Kammerbezirk entfällt mehr als ein Drittel auf das Oberzentrum.

Auch eine weitere Zahl belegt die Stärke Siegens: Die Zentralitätskennziffer, mit der die Attraktivität eines Einzelhandelsstandorts gemessen wird, liegt bei 156,8 Punkten. Das ist unter den Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern bundesweit der fünftbeste Wert.

„Siegen spielt auch überregional in der obersten Liga“, macht Klaus Gräbener daher deutlich, „was in vollkommenem Gegensatz zur eigenen Wahrnehmung steht.“ In den vergangenen 20 Jahren seien in der Universitätsstadt viele richtige Entscheidungen getroffen worden, die den Einzelhandelsstandort stärkten. „Da hat sich unendlich viel getan.“

Attendorn: Hohe Einkommen, aber geringe Umsätze

Doch auch für andere Städte ergeben sich aus der Erhebung der IHK interessante Ableitungen.

Beispiel 1: Attendorn. Rund 30.000 Euro stehen den Einwohnern im Durchschnitt pro Jahr zur Verfügung – das ist mit Abstand der höchste Wert im IHK-Bezirk und liegt um 25 Prozent über dem Durchschnitt. Unter den 700 Kommunen in Deutschland mit mindestens 20.000 Einwohnern belegt Attendorn Platz 35.

Doch der Umsatz des stationären Einzelhandels in der Hansestadt liegt mit knapp 6000 Euro pro Einwohner deutlich unter dem Mittelwert. Die Geschäfte vor Ort profitieren also nur in einem geringen Maß von der Kaufkraft der Attendorner, fast ein Viertel fließt in andere Städte oder den Online-Handel ab. Strukturpolitisch gelte es dort, die Kaufkraftbindung in den nächsten Jahren zu stärken, schlussfolgert Klaus Gräbener.

Strukturen machen es für Kirchhundem schwierig

Beispiel 2: Kirchhundem. Statistisch gesehen erledigen die Kirchhundemer 60 Prozent ihrer Einkäufe in Nachbarorten oder im Internet. Innerhalb des IHK-Bezirks bildet die Gemeinde in dieser Hinsicht gemeinsam mit Hilchenbach das Schlusslicht – und das bei einer ohnehin nur durchschnittlichen Kaufkraft.

Die Politik müsste sich also eigentlich gefordert sehen, mehr Einzelhandelsumsatz innerhalb der Gemeinde zu halten. Doch die Strukturen machen Verbesserungen schwierig. Durch die geringe Einwohnerzahl und mit dem attraktiven Einkaufsort Altenhundem in unmittelbarer Nähe zum Kirchhundemer Kernort lässt sich kaum in Konkurrenz treten.

Erndtebrück zeigt: Größe der Gemeinde nicht entscheidend

Beispiel 3: Erndtebrück. Was die Attraktivität des Einzelhandelsstandorts angeht, liegt Erndtebrück mit einer Zentralitätskennziffer von 97 Punkten im oberen Mittelfeld – und weit vor deutlich größeren Kommunen wie Bad Berleburg, Netphen und Finnentrop. Nur 15 Prozent der Kaufkraft fließen in Nachbarstädte oder das Internet ab.

Die Attraktivität sei „keine Frage der Größe“, erklärt Klaus Gräbener anhand dieser Zahlen. Auch die Lage und strukturpolitische Entscheidungen der vergangenen Jahrzehnte wirken sich aus.