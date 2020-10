Olpe: Schwimmen mit „Seehunden“ im Freizeitbad

Ein Tag im Freibad. Man denkt an fröhliches Planschen im Wasser, strahlenden Sonnenschein und... Hundebellen?

Tatsächlich höre ich von allen Seiten das Jaulen und Kläffen, mit dem sich die heutigen Badegäste ankündigen. Hier stehe ich also. An einem regnerischen Herbsttag im Oktober. Mit Mütze und Maske. Im Freibad Olpe. Und um mich herum Hunde. Sehr viele Hunde. Große und kleine Vierbeiner aller Rassen und Farben springen fröhlich umher und begrüßen sich mit lautem Gebell, bevor sie sich mit einem beherzten Planschen ins Wasser fallen lassen. Was hier los ist? Hundeschwimmen natürlich. Zum ersten Mal in Olpe.

Die Idee dazu kam Tourismus und Freizeit Kauffrau Astrid Renko-Bröcher durch die coronabedingte, ruhige Badesaison. „Die Anfragen dafür hatten wir bereits in den Vorjahren, aber wir dachten, dass es dieses Jahr ein bunter Ausgleich für eine ruhigere Saison wäre. Dass es so gut angenommen wird, ist natürlich eine tolle Bestätigung.“

Die Vorfreude steht Hunden und Besitzern ins Gesicht geschrieben. Ungeduldig zerren die Tiere an der Leine. Immerhin wartet da ein ganzes Becken voll mit Wasser nur darauf, von ihnen erkundet zu werden. Während manche direkt eintauchen, sind andere vorsichtiger, beobachten, schnuppern und tasten sich langsam an das unbekannte Gewässer heran.

Voller Tatendrang

Auch wenn ich heute nicht diejenige bin, die sich im Wasser austoben kann, komme ich trotzdem auf meine Kosten: Allein das Zugucken macht Spaß. Dabei muss man schauen, wo man hinläuft. Ich bahne mir meinen Weg durch das bunte Gewusel und werde dabei gleich von einem neuen Fellfreund begrüßt. Labradoodle Jax ist aufgeregt und voller Tatendrang. Aber viel Zeit für mich hat er nicht: Immer wieder springt er in das kalte Nass und genießt seinen Badetag in vollen Zügen. Herrchen René muss bei diesem Anblick lachen: „Jax ist eine richtige Wasserratte. Er ist immer der Erste im Wasser, egal wo wir sind.“ Als sie also vom Hundeschwimmen im Freibad hörten, war klar, wie sie diesen Samstag verbringen würden. „Ich finde die Aktion ganz toll. Wir haben schon lange darauf hingefiebert.“ Und wenn man sich den planschenden Jax so anschaut, hat sich das Warten wohl gelohnt.

Ich schaue mich um. Ein paar von den kleineren Hunden haben sich auf die Liegewiese verzogen, darunter die kleinen Havaneser Cookie und Toni. Die Besitzerinnen Jeannine und Carolin schütteln lachend den Kopf: „Wir haben hier natürlich die Nichtschwimmer, die sich nicht ins Wasser trauen.“ Spaß haben die vier trotzdem: „Das ist eine schöne Sache und auch für den guten Zweck!“ Denn der Eintritt von 50 Cent „pro Fuß und Pfote“ wird komplett an das Olper Tierheim gespendet. Trotz Nieselregen sind so alle bester Laune – besonders die schwimmenden Vierbeiner. Immer mehr kommen angelaufen und tummeln sich am Beckenrand. Bei der Freude, die die etwas anderen Badegäste versprühen, kann man glatt neidisch werden. Dabei wird heute die Regel Nr. 1 im Freibad - „Nicht vom Beckenrand springen“ - von den herumtollenden „Seehunden“ etwas missachtet.

Zwei wichtige Tipps

Frauchen und Herrchen schauen zu, wie sich ihre Lieblinge ins Wasser stürzen, neue Freundschaften schließen und sich austoben. Frisbees, Tennisbälle und Stöckchen fliegen durch die Luft. Auch ich komme näher um den beharrten Schwimmern zuzuschauen. Unterschätzt habe ich dabei die Verspieltheit der Tiere – so verwechselt der ein oder andere meine Kamera mit einem Spielzeug. Aber leider muss ich enttäuschen: Die Kamera behalte ich dann doch ganz gerne bei mir im Trockenen.

Während ich das Treiben im Wasser beobachte, bemerke ich hinter mir Hans-Jürgen und Labrador Charlie. Die beiden waren gemeinsam mit dem Frauchen schon öfter bei solchen Veranstaltungen. Vom tierischen Freibadtag haben sie von Bekannten gehört. Hans-Jürgen ist begeistert: „Ich finde das gut, besonders für Labradore.“ Nach einem kurzen Blick auf Charlie wird auch klar, warum: „Er zittert schon, weil er unbedingt ins Wasser will!“

Erlös für das Olper Tierheim Der Erlös des ersten Hundeschwimmens am Samstag im Freibad Olpe war für den guten Zweck bestimmt. Der Eintritt betrug 50 Cent „pro Fuß und Pfote“ und wird komplett an das Olper Tierheim gespendet.

Leonberger Simba hat das gleiche Ziel wie Charlie. Doch als dieser sich in Bewegung setzt, gehe ich lieber beiseite, aus Angst, doch noch im Wasser zu landen – denn Simba erinnert mit seiner Größe eher an ein kleines Pony als an einen Hund.

Simba ist im Wasser. Die Gefahr, umgerannt zu werden, gebannt. Ich nähere mich wieder dem Beckenrand und schaue zu, wie die Hunde überglücklich und mit erfolgreich gefangenem Tennisball zum Beckenrand schwimmen. Ach, wie süß. Begeistert beobachte ich, wie sie aus dem Becken klettern. Herrlich. Dabei habe ich eine Sache vergessen: Nasse Hunde trocknen sich auf etwas andere Weise ab...

Nachdem man mir meine kleine Abkühlung verpasst hat (das wäre doch nicht nötig gewesen), habe auch ich heute etwas dazu gelernt. Tipp Nummer 1: Zum Hundeschwimmen IMMER Regenjacke und Gummistiefel anziehen. Tipp Nummer 2: Sich NIEMALS im Umkreis von zwei Metern bei einem nassen Hund befinden. Immerhin habe so auch ich ein richtiges Freibadfeeling bekommen...