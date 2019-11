Olpe: Schwebebahn als Werbe-Attraktion

Seit Anfang April musste die Wuppertaler Schwebebahn auf dem Gelände des Zaun- und Torspezialisten AOS ausharren. Am Montag war es dann aber soweit. Das AOS-Aufbauteam um Daniel Lopata begann schon am frühen Morgen, das mächtige Stahlgerüst auf die vorbereiteten Beton-Fundamente zu setzen, während die Kran- und LKW-Mannschaft der Firma Ley aus Gummersbach mit zwei Kränen und einem Sattelschlepper die drei Teile des kompletten Gelenk-Triebwagens zum richtigen Zeitpunkt an die vorgesehenen Stellen hievte. Bis zum frühen Abend und dem Einbruch der Dunkelheit konnte der Großteil der Arbeiten abgeschlossen werden, das Tüpfelchen auf dem I, die Schwebebahn an das Gerüst zu hängen, folgt erst am Dienstag.

Ein Blick ins Schwebebahn-Innenleben. Im nächsten Jahr für AOS-Kunden möglich. Foto: Foto: Josef Schmidt

„Das Stahlgerüst aus verzinktem Stahl haben wir in gut dreieinhalb Wochen selbst gebaut“, berichtet Lopata, während die nächste Stütze, am Kranseil hängend, Richtung Fundament schwebt. „Insgesamt stehen hier an die 22 Tonnen Stahl, und genau so viel wiegt auch die Schwebebahn, so dass wir hier von fast 45 Tonnen Stahl reden.“

Premiere für Firma Ley

Lkw-Fahrer Raphael Blonkalla, der gerade einen Wagen der Bahn neben das Gerüst gefahren hat und sein Kollege Johan De Scheemaeker, beobachten die Aufbauarbeiten: „Eine Schwebebahn haben wir auch noch nicht transportiert. Das war hier das erste Mal“, grinsen die beiden, während ihr Kollege Guido Neuhaus, im Kran sitzend, eine weitere Stütze hereinschweben lässt.

AOS-Vertriebsleiter Samuel Adolph steht die optimistische Spannung ins Gesicht geschrieben. Er freut sich darauf, wenn die ersten Kunden im nächsten Jahr aus der in luftiger Höhe schwebenden Bahn auf das AOS-Gelände im Gewerbepark Hüppcherhammer herunter schauen können.

Vertrieb an Ort und Stelle

Adolph: „Direkt unter der Schwebebahn ist eine wunderschöne Musterausstellung geplant, daneben wird ein Beratungshaus entstehen, wo wir den Vertrieb machen können.“

Das Aufbauteam um Daniel Lopata setzt die Stahlträger auf die vorbereiteten Fundamente. Foto: Foto: Josef Schmidt

Die Bahn hänge hoch genug, von dort aus das ganze Gelände zu übersehen. Die Öffnungszeiten, so Adolf, seien für 8 bis 17 Uhr vorgesehen.

Zur Motivation des Unternehmens, ausgerechnet auf eine Schwebebahn als Werbeträger zu setzen, hatte Firmenchef Oliver Schake bereits im April bei der Anlieferung aus Wuppertal erklärt: „Eine Zaunausstellung, wo der Kunde die Chance bekommt, innovative Zäune und Tore aus der Vogelperspektive anzusehen, ist wohl einmalig.“

Starker Wiedererkennungswert

Samuel Adolf zeigte sich überzeugt, dass die Schwebebahn einen starken Wiederkennungswert mit sich bringe. Auch, wenn sie von der benachbarten A 45 nicht zu sehen sei.

Mensch, Kran und Stahl: Alles muss Zentimetergenau passen. Foto: Foto: Josef Schmidt

Nicht ohne Grund: Die orange-blaue Bahn wäre ein gefährlicher Ablenkungs-Faktor für die Autofahrer. Schon Winfried Quast vom Olper Bauordnungs- und Planungsamt hatte seinerzeit darauf hingewiesen, dass AOS beim Standort darauf Rücksicht nehmen müsse.

Gelenktriebwagen Nummer 26

Wovon man sich vor Ort überzeugen konnte. Die Schwebebahn wird so positioniert und das Firmengelände mit einem Sichtschutz-Zaun umgeben, dass kein direkter Blick-Kontakt von der A 45 besteht.

Insgesamt hat der dreiteilige Gelenktriebwagen der Bauart 1972 eine Länge von rund 24 Metern. An der Stirn ist immer noch die Nummer des Wagens zu sehen: die 26.