Ein Randalierer wurde von der Olper Polizei in Gewahrsam genommen – an zwei Tagen hintereinander.

Polizei Olpe: Randalierer zwei Nächte in Folge in Gewahrsam

Olpe. Ein 48-Jähriger randalierte am Dienstag in einem Imbiss in Drolshagen. Dabei war er erst kurz zuvor aus Polizeigewahrsam entlassen worden.

An zwei Tagen in Folge hat die Polizei Olpe einen 48-Jährigen in Gewahrsam genommen, weil er betrunken randalierte, berichtete die Pressestelle am Mittwoch.

Am Montag trafen ihn Beamte alkoholisiert am Bahnhof in Olpe an, weil er dort randaliert hatte. Sie kümmerten sich um ihn und er versicherte, sich schlafen zu legen. Jedoch meldeten Anwohner einige Stunden später, dass er erneut randalierte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

Am Dienstag gegen 17.15 Uhr randalierte der 48-Jährige dann erneut, dieses Mal in einem Imbiss in Drolshagen in der Gerberstraße. Obwohl er aufgefordert wurde, diesen aufgrund seiner aggressiven Stimmung zu verlassen, weigerte er sich. Daneben schwankte er mehrfach gegen Tische, Stühle und Blumentöpfe, wobei letztere teilweise zerbrachen, und zeigte sich sehr aggressiv.

Um den Platzverweis durchzusetzen und zum Schutz der eigenen Person, sollte er auf dem Boden fixiert werden. Hierbei sperrte er sich und leistete Widerstand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe drei Promille. Die Beamten brachten ihn erneut ins Gewahrsam nach Olpe.

Während der Fahrt versuchte er, die Beamten erneut anzugreifen und zeigte sich auch in der Zelle weiterhin aggressiv. Daher verblieb er, nach Rücksprache mit einer Richterin, bis Mittwochmorgen im Gewahrsam.