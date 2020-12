Blaulícht Olpe: Polizei löscht brennenden Papiercontainer in der City

Olpe. Im Feuerwehreinsatz war eine Polizeistreife am Wochenende in der Olper Innenstadt.

Bei einer allgemeinen Streifenfahrt haben Polizeibeamte am Freitag (4. Dezember) gegen 21.10 Uhr die Westfälische Straße in Richtung Innenstadt befahren. Dabei entdeckten sie neben einer Haustür eines Wohn- und Geschäftshauses einen rauchenden Papiercontainer. Diesen zogen die Beamten von einer Hauswand weg und setzten einen Feuerlöscher ein, um den Brand unter Kontrolle zu halten und weiteren Schaden abzuwenden. Zudem alarmierten sie umgehend die Feuerwehr. Diese löschte schlussendlich den Brand. Die Mülltonne war nicht mehr brauchbar. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, ob es sich um Brandstiftung handelt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.