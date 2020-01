Olpe: Platin-Meisterbrief für 97-jährigen Werner Ohm

Olpe. Schreinermeister ist auch mit 97 Jahren noch bei guter Gesundheit. In drei Jahren kann der Ehrenmeisterbrief kommen.

Am 20. August 1948 erhielt der heute 97-jährige Werner Ohm seinen Meisterbrief bei der Handwerkskammer Arnsberg nach bestandener Schreinermeister-Prüfung. In dieser Woche wurde Ohm der „Platin-Meisterbrief“ (70 Jahre), ausgestellt am 20. August 2018), mit 17-monatiger Verzögerung, vom Vizepräsident der Handwerkskammer Arnsberg Reiner Gerhard überreicht. Den Goldenen Meisterbrief (50 Jahre) hatte Ohm bereits am 20. August 1998 erhalten, den Diamantenen (60 Jahre) am 20. August 2008, den Eisernen Meisterbrief (65 Jahre) am 20. August 2013.

Lehre beginnt 1936

Das Stück Deutsche Handwerksgeschichte mit dem Titel Werner Ohm begann 1936. Bis 1939 absolvierte Ohm seine Lehre bei Eduard Löser in Olpe. Nach Reichsarbeitsdienst und Militär, u. a. als Schiffszimmermann und U-Bootsmann kehrte er 1945 zu Fuß aus der Gefangenschaft zurück nach Olpe und arbeitete als Geselle bei den Schreinereien Rölle und Löser in Olpe, danach bei der Schreinerei Paul Helleres in Bonzel. Nach nur drei Gesellenjahren bestand er im August 1948 die Meisterprüfung vor der Handwerkskammer in Arnsberg.

Kurios: Das Kirsch-Holz für das Ohm’sche Meisterstück konnte nur im Tauschhandel erworben werden. Grund: Iim Juni 1948 gab es die Deutsche Währungsreform mit 40 D-Mark „Kopfgeld“, Startkapital pro Person. Bis zu diesem Zeitpunkt war in Deutschland nur Tauschhandel möglich.

Die weiteren wesentlichen Lebensstationen: Am 15. September 1948, heiratete Werner Ohm Thea Lackner aus Lütringhausen.

Selbstständig seit 1953

Am 1. Juni 1953 machte er sich mit seiner Schreinerei in Lütringhausen selbstständig. Den Betrieb übergab er 1984 an seinen dritten Sohn Peter Ohm. Auch die älteren Söhne Michael und Johannes hatten zuvor in den 60er Jahren das Schreinerhandwerk erlernt, blieben jedoch nicht in diesem Beruf.

Werner Ohm bildete in seiner aktiven Zeit insgesamt neun Lehrlinge aus und beschäftigte 12 Gesellen in seinem Betrieb.

Sollte Werner Ohm in drei Jahren sein 101. Lebensjahr erreichen, wird er den „Ehrenmeisterbrief“ (75 Jahre Meister) erhalten, dieser wurde bisher nur in wenigen Einzelfällen von der Handwerkskammer Arnsberg verliehen.

Fußball und Singen sind die Hobbys

Werner Ohms Hobbys sind Fußball (siehe auch Chronik 100 Jahre SVG-Olpe) und der Chorgesang. Er war Mitbegründer des Männergesangvereins Lütringhausen und singt heute noch aktiv im Gesangverein Rehringhausen. 2018 erhielt Ohm die Ehrennadel des Deutschen Sängerbundes für 80 Jahre Mitgliedschaft. Schon während seiner Lehrzeit als 16-jähriger sang er im Olper Männergesangverein.

Werner Ohm ist mit seinen 97 Jahren noch bei guter Gesundheit. Er hat fünf Kinder, 13 Enkel und 12 Urenkel. Sein 13. Urenkel wird noch in diesem Monat erwartet.

