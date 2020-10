Olpe: Pfarrer Markus Püttmann geht mit Podcast online

Er trägt blaue spitze Schuhe, Jeans und eine Leichtdaunenweste über einem ebenso modischen Feinstrickpullover. In Siegen ist er als Fahrradpfarrer bekannt. Soweit nicht ganz ungewöhnlich für einen modernen Geistlichen. Denn Markus Püttmann, gebürtiger Olper, in der Kreisstadt aufgewachsen und heute in der benachbarten Universitätsstadt Seelsorger für Studierende und Hochschulangestellte sowie Leiter des Cityprojektes K³, ist ein Mensch, der sich in der Mitte der von Individualität und Pluralität geprägten Gesellschaft bewegt. Ein Pfarrer auf Augenhöhe, sozusagen. Alles nicht der großen Rede wert. Oder vielleicht doch? Aber an dieser Stelle egal, denn es geht um den Podcast „Es gibt was auf die Ohren“, den er ins Leben gerufen hat und mit dem er viele Menschen erreicht, selbst auf der Südhalbkugel.

Angefangen hat alles mit dem Lockdown. Als das Leben eingefroren wurde und die Welt stillstand. Als niemand mehr in die Kirche gehen konnte. „Vielleicht war es auch ein bisschen Langeweile. Und ganz sicher die fehlende Kommunikation. Da ich leidenschaftlicher Radiohörer bin, habe ich gedacht, ich mache Impulse für die Ohren. Damit war direkt der Titel geboren“, erklärt Markus Püttmann.

An die Macht der Liebe

Mit der großen Resonanz hat er nicht gerechnet. Mit dem Zuspruch, den sein Format in Anfangszeiten bekam, der immer größer wurde und immer noch größer wird. Bei den Olpern hat er sich zum ersten Mal ganz besonders zu Schützenfest in die Ohren gespielt, zum „Fest der Nähe und nicht der Distanz“, wie er es ausdrückt. Als er das legendäre „Gebet am Kump“, das Lied an die Macht der Liebe und die Hoffnung, in seinem Podcast abspielte, begleitet von mutmachenden Worten. Damit traf er voll den Nerv der Kreisstädter. Einige Wochen vorher, zu Ostern, hat er die Glocken von St. Martinus eingespielt. „Es hat die Menschen berührt. Weil Kirchenglocken doch eigentlich jeden Tag und das ganze Leben begleiten.“

Markus Püttmann ist 48 Jahre alt. Seit zehn Jahren ist er Priester. Hat vorher ein weltliches Dasein geführt, war Industriekaufmann im Marketing. „Irgendwann habe ich gemerkt, dass es nicht das ist, was ich mein Leben lang machen will.“ Mit 31 begann er sein Theologiestudium, feierte 2010 seine Primiz. „Ich fühle mich berufen“, sagt Markus Püttmann. Zu Anfang seines Studiums musste er eine per Hand verfasste Motivation an den Erzbischof senden. „Ich habe ihm geschrieben, dass ich nicht im Pfarrheim warten will, bis ein Mensch klingelt, sondern dass ich mit offenen Augen und Ohren in der Welt unterwegs sein möchte“. So sei er auch in Siegen unterwegs. Nicht immer als Priester erkennbar und leidenschaftlicher Kneipengänger. „Seelsorglich angesprochen werde ich immer. Das finde ich schön. Menschen, die das Gespräch mit mir suchen und mich nach meiner Meinung fragen.“

Klangfarbe eines Moderators

Sprechen kann Markus Püttmann allemal. Seine Stimme hat die Klangfarbe eines Moderators. Auch eine Sprechausbildung hat er gemacht, beim Deutschlandfunk. In seinem Podcast nimmt er Bezug auf Feiertage, Tagesheilige und aktuelle Themen aus Politik, Kultur, Gesellschaft. Er holt die Ideen aus der Zeitung, aus Gesprächen, aus dem, was ihm begegnet, wenn er mit dem Rad unterwegs ist. Mit Corona sieht er übrigens „den Menschen auf den Pott gesetzt von Gott“, als Fingerzeig darauf, wie man lebe. Immer höher, immer weiter, immer schneller. „Wir meckern ja alle gerne. Aber wir können die Schöpfung nicht überholen“, sagt Markus Püttmann. „Ich würde sagen, ich bin noch wacher geworden gegenüber dem, was Menschen mir sagen und was in den Medien abgebildet wird. Das greife ich auf, um es verständlicher zu machen, um wachzurütteln und zum Umdenken zu bewegen“.

Wer den Podcast von Markus Püttmann hört, der wird sich ein wenig wundern. Zum Ende versendet er namentlich Grüße. An verschiedene Menschen und Gruppen, an Orte, Dörfer, Einrichtungen. Sie alle haben sich an seiner Aktion „Es gibt was auf den Teller“ beteiligt. Eine Aktion, mit der er im Podcast um eine Spende für den Siegener Mittagstisch und für in Not geratene Studierende wirbt. „Auch Studenten kommen nicht immer aus reichem Elternhaus. Neulich habe ich einem jungen Mann Nudeln vorbeigebracht, der seit Tagen nichts gegessen hatte“. Rund 4000 Euro hat er bisher gesammelt. Viele Menschen haben ihm Briefe geschrieben. Mit Rezepten und einem beigefügten Euro, manchmal war es auch ein höherer Betrag. Aus ganz Deutschland, aus Rom, Florenz oder aus Australien.

Vergangenen Mittwoch gab es die 50. Episode. Und es wird weitere geben. „Es sind so viele Kontakte entstanden zu Menschen, die ich sonst nie erreicht hätte“, resümiert Markus Püttmann. Neulich habe ihm ein Freund gesagt, dass er am liebsten die Beiträge möge, die nicht so fromm seien, die, in denen er aus dem Leben spreche. „Manchmal kann ich eben nicht aus meiner Haut heraus.“