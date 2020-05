Olpe: Motorradfahrerin (51) muss nach Sturz ins Krankenhaus

Olpe. Eine Kradfahrerin hat sich bei einem Unfall in Olpe verletzt. Sie bemerkte zu spät, dass ihr Vordermann abbog, ließ sich irritieren und stürzte.

Bei einem Verkehrsunfall in Olpe hat sich eine 51 Jahre alte Motorradfahrerin an Christi Himmelfahrt leicht verletzt. Sie bemerkte nach Polizeiangaben zu spät, dass ein vor ihr fahrender Kradfahrer auf der B 55 in Fahrtrichtung Drolshagen hinter der Ronnewinkeler Talbrücke nach rechts in Richtung Frenkhausen abbob. Die 51-Jährige geriet mit ihrem Motorrad daraufhin gegen eine Bordsteinkante und stürzte.

Zur ambulanten Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.