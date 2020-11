Olpe: Macke im Stoßfänger überführt Unfallflüchtigen

Olpe/Kierspe. Akribische Polizeiarbeit führte dazu, dass in Olpe zwei Unfallfluchten aufgeklärt wurden. Den Fahrer erwartet aber noch eine dritte Anzeige.

Abgebrochene Teile eines Stoßfängers haben offenbar einen Autofahrer in Olpe überführt, der am Abend des 11. November in Kierspe eine Unfallflucht begangen haben soll. Die an der Unfallstelle gefundenen Karosserieteile passten exakt zu der beschädigten Stoßstange, die in einer Olpe Werkstatt ausgebaut worden war. Über die Bestellung entsprechender Ersatzteile war die Polizei auf die Spur des Verdächtigen gekommen. Der 27 Jahre alte Sohn des Halters des beschädigten Fahrzeugs wurde nach Angaben der Polizei Olpe als Unfallfahrer ausgemacht.

Er soll am 11. November in einer Tempo-30-Zone in Kierspe den Gehweg überfahren haben und gegen eine Leitplanke und eine Hecke geprallt sein. Anschließend fuhr er davon und hinterließ etwa 2000 Euro Schaden.

Zudem muss sich der 27-Jährige auch wegen einer zweiten Unfallflucht verantworten. In Olpe hatte er Teile seines Außenspiegels verloren, die nun auch diesem Auto zugeordnet werden konnten. Zwischenzeitlich hatte der Olper bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Diese Behauptung konnte damit widerlegt werden, so dass er zusätzlich wegen Vortäuschens einer Straftat angezeigt wurde.