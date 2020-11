Walter Rademacher, Ortsvorsteher von Rüblinghausen , ist entsetzt. Vergangenes Wochenende wurde das Kebbekus-Kreuz neben dem Osterfeuerplatz von Vandalen heimgesucht. Dem Korpus, der ursprünglich aus Schlesien stammt, fehlt der rechte Fuß und bei den zwei das Wegekreuz umgebenen Mehlbeerbäumen ist die Rinde tief verletzt. „Ich kann das nicht begreifen. Wer macht so etwas? Was treibt Menschen dazu?“, fragt Walter Rademacher kopfschüttelnd.

Kebbekus-Kreuz ist ein Zeichen des Gottvertrauens in Zeiten von Not und Elend

Das Kebbekus-Kreuz ist eines von insgesamt 16 Wegekreuzen der Kirchengemeinde St. Martinus. 1940 wurde es von Paul Kebbekus (1901-1982), Gründer des ehemaligen Textilwarengeschäftes Kebbekus & Eibach, und dessen Schwager Malermeister Anton Kraft (1896-1969) als Zeichen des Gottvertrauens in Zeiten von Not und Elend und als Dank dafür, dass ihre Familien bis dahin von den Kriegswirren verschont geblieben waren, errichtet. In den Kirchtannen oberhalb der Alemicke und des Schlehseifens stellten sie es auf, dort wo heute das Industriegebiet Hüppcherhammer liegt. „Es war damals sehr gefährlich, ein Symbol christlichen Glaubens und religiöser Überzeugung in der Öffentlichkeit zu zeigen. Deswegen waren die Namen lange nicht bekannt. Von Anton Kraft erfuhr man erst sehr viel später als von Paul Kebbekus, daher auch der Name des Kreuzes“, erklärt der Rüblinghauser Ortsheimatpfleger Peter Maiworm.

Das Kreuz wurde bis heute zwei Mal verlegt. 1947, als der den Platz umgebende Fichtenwald gerodet wurde, fand man einen neuen Standort etwa 100 Meter westlich. Und 2016 im Zuge der Erschließung des zweiten Bauabschnitts von Hüppcherhammer wanderte es an den heutigen Standort neben dem Osterfeuerplatz. Von hier hat man einen wunderbaren Ausblick über das Dorf Rüblinghausen und das Tal der Bigge und sogar weiter bis zur Nordhelle. Ein eigens errichteter Parkplatz erlaubt es, dass der Ort auch direkt mit dem Auto angefahren werden kann.

Hoher ideeller Schaden für die Gemeinde

„Das Kebbekus-Kreuz war und ist für viele Menschen schon immer ein ganz besonderer Anlaufpunkt. In früheren Zeiten und auch heute. Sie kommen hierhin, um zu beten oder einfach nur, um auszuruhen“, sagt Walter Rademacher, der sich nun daran machen wird, Möglichkeiten der Instandsetzung zu finden. Dabei mag der ideelle Schaden indes höher sein als der eigentliche Sachschaden. In den vergangenen 80 Jahren haben sich die Rüblinghauser Bürger mit großem Engagement für die Pflege des Kebbekus-Kreuzes eingesetzt. So Hubert Maiworm, Aloys Hohleweg, Winfried Kebbekus, Sohn des Stifters – im übrigen Schützenkönig von 1989, der für seinen Orden das Kreuz als Motiv wählte – und dessen Frau Else, Willi Ochel und Georg Titze sowie zuletzt Michael Burghaus und Peter Burghaus, Enkel von Paul Kebbekus.

Wenn Rüblinghausen 2022 sein 600-jähriges Jubiläum feiert, wird in dem Jahr wohl zum letzten Male das Osterfeuer hoch über dem Ort brennen. Denn dort entsteht ein Baugebiet. Das Kebbekus-Kreuz aber, an dem viele Lebensgeschichten hängen, wird bleiben. „Traurig und sinnlos, wenn so etwas zerstört wird“, sagt Walter Rademacher.