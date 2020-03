Olpe: Jugendliche stehlen Parfüm aus Drogeriemarkt

Zwei Jugendliche sind erwischt worden, als sie in einer Drogerie in Olpe Parfüm stehlen wollten.

Olpe. Zwei Jugendliche haben in einer Drogerie in Olpe Parfüm gestohlen – zweimal innerhalb eines Tages. Jetzt erwartet sie ein Strafverfahren.

Zwei Jugendliche haben am Mittwoch gegen 15.53 Uhr aus einer Drogerie in der Kölner Straße ein Parfüm gestohlen. Da die Jungen bereits dem Ladenpersonal bekannt waren, beobachtete eine Verkäuferin sie: Einer von ihnen nahm das Parfüm an sich und flüchtete, der andere blieb.

Da der Flüchtende sein Handy beim Laufen in der unmittelbaren Nähe des Ladens verlor, kehrte er wieder zurück, allerdings ohne das Diebesgut. Aus den Videoaufnahmen ging hervor, dass die beiden Täter bereits am Vormittag Parfüm entwendet hatten. Die Beamten schrieben eine Anzeige.