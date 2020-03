Olpe. Die Grünen in Olpe fordern die Stadt auf, auf mehr Gebäuden Photovoltaik-Anlagen anzubringen. Bis 2040 müsse die Stadt klimaneutral sein.

Nutzt die Stadt Olpe eigentlich alle Möglichkeiten, auf ihren städtischen Gebäuden regenerativ Energie zu erzeugen, zum Beispiel durch Photovoltaik-Anlagen? Dies wollten die Grünen durch eine Anfrage an die Stadtverwaltung in Erfahrung bringen.

Demnach hat die Stadt Olpe 2010 einige Dachflächen an einen Investor verpachtet, der dort bis 2031 Photovoltaik-Anlagen betreibt und einen Teil seines Gewinns der Stadt als Nutzungsentgelt zurückerstattet (gut 4000 Euro pro Jahr).

Aus der Antwort der Stadt geht hervor, dass die Verpachtung weiterhin zufriedenstellend läuft. Die Stadt sieht aber keine Möglichkeiten, weitere geeignete Flächen für eine solche Nutzung zu finden. Im Fall der Grundschule Rhode, wo eine Dachsanierung anstand, machte die Stadt beispielsweise geltend, dass sich aufgrund der Dachausrichtung und der mangelnden Tragfähigkeit die Installation einer Photovoltaik-Anlage nicht anböte. Außerdem sieht die Stadt Olpe davon ab, auf Flachdächern (wie bei der Hakemicke-Schule) Anlagen zu installieren, weil sie auch hier mangelnde Tragfähigkeit und weitere technische Probleme befürchtet.

Klimaneutralität bis 2040

„Die Aussagen des Bürgermeisters Peter Weber hinterlassen bei uns Grünen den Eindruck einer ,Verhinderungsstrategie’“ , so Fraktionssprecher Hans Jürgen Nenne: „Wir gehen davon aus, dass man angesichts der dramatischen Verschärfung des Klimawandels die politischen Prioritäten überdenken muss. Wir haben großes Verständnis dafür, dass der Bau eines neuen Rathauses die ,Herkulesaufgabe’ der nächsten Jahre ist. Die Verwaltungsspitze neige jedoch dazu, alle anderen Themen hinter diese ,Herkulesaufgabe’ zurückzustellen.“

Geht es nach den Grünen, solle die Stadt bis 2040 Klimaneutralität erreicht haben und dies werde nur durch eine konsequente Ausweitung der erneuerbaren Energien möglich werden. Konkret regen die Grünen an: Klimaschutz muss ein zentrales Ziel staatlichen Handelns sein, weshalb sich die Prüfverfahren der Stadt an diesem Ziel ausrichten sollten. Die Neubewertung der Ausbaupotenziale durch einen Experten könne in diesem Zuge eine sinnvolle Maßnahme sein.

Installation in Eigenregie möglich

„Klimaschutz muss sich nicht für Investoren rechnen“, erklären die Grünen. „Die Stadt hat Vorbildcharakter.“ Sie sollte auch dann – unter Umständen in Eigenregie – Photovoltaik-Anlagen installieren, wenn ihre Amortisierung etwas länger dauert.

Die technische Umsetzbarkeit sollte man auch nicht mehr auf dem Kenntnisstand von 2010 beurteilen, sondern nach den heutigen Möglichkeiten: Auch Photovoltaik-Anlagen in Ost-/Westausrichtung lohnen sich, betonen die Grünen. „Moderne Module sind leistungsfähiger und leichter und können teilweise auch anstelle von Dachziegeln installiert werden.“ Auch die Eignung von Flachdächern sollte noch einmal neu ins Auge gefasst werden.

So appellieren die Grünen abschließend: „Die Verwaltung muss ihrem Vorbildcharakter gerecht werden, die eigene Prioritätenliste neu sortieren und alle Möglichkeiten prüfen, zusätzliche Photovoltaik-Anlagen zu installieren.“