Der Musikzug der freiwilligen Feuerwehr spielt am 5. Juli in der Brings Drive-In Arena auf.

Frühschoppenkonzert Olpe: Feuermusikzug am 5. Juli in der Brings Arena dabei

Olpe. Die Fans des Olper Feuerwehr-Musikzugs können das gesamte Orchester live am 5. Juli auf dem Gelände der Firma Hufnagel Entsorgung erleben.

Von Freitag, 26. Juni, bis Sonntag, 5. Juli, macht die Brings Drive-In Arena Halt in Olpe, auf dem Gelände der Firma Hufnagel (Rother Stein) und bietet neben Top Acts wie Brings, das Beethoven Orchester Bonn oder Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten an zwei Sonntagen auch Konzerte örtlicher Musikvereine. Am Sonntag, 5. Juli, wird der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Olpe unter der Leitung von Andreas Reuber von 11 bis 13 Uhr auf dem Gelände der Firma Hufnagel zu einem Frühschoppenkonzert aufspielen.

Nicht nur Märsche

Dabei sollen nicht nur beliebte Märsche oder bekannte Klassiker des Frühschoppens erklingen, sondern auch auf moderne Medleys von Grönemeyer oder Queen darf sich das Publikum freuen. Der Musikzug freut sich nach der Corona bedingten Pause wieder proben zu dürfen und sich gemeinsam auf ein großes Konzert vorzubereiten. „Mit dem ganzen Orchester proben zu können, macht richtig Spaß. Aber natürlich müssen wir uns auch in den Proben an die Abstandsregeln halten, was die Probenarbeit nicht ganz einfach macht“, so Dirigent Andreas Reuber. Dennoch freuen sie die Musikanten und auch Musikzugführer Sebastian Römer auf dieses Konzert: „Wir sind stolz Teil einer so tollen Veranstaltung sein zu dürfen und die Möglichkeit zu bekommen, seit langer Zeit wieder für unser Publikum spielen zu dürfen.“ Karten für das Konzert sind bei Olpe Aktiv erhältlich. Es gilt jeweils eine Karte pro Auto (5 Personen).