Olpe: Feuer in Asylunterkunft - Matratze hat gebrannt

Olpe. In einer Asylunterkunft in Olpe ist am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

In einer Asylunterkunft in der Trift in Olpe ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen, das die Feuerwehr schnell unter Kontrolle hatte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Brandauslöser: Eine Matratze hatte aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

Die Feuerwehr war mit drei Löschzügen vor Ort, auch Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz, da zunächst gemeldet worden war, dass Menschenleben in Gefahr seien. Das bewahrheitete sich zum Glück nicht. Sämtliche Bewohner hatten die Wohncontainer bereits selbst verlassen.

Einsatzleiter ist Joachim Hochstein, die Wehrleute gehen momentan noch gegen die Glutnester vor. Der Sachschaden kann bisher noch nicht geschätzt werden.

Kein Einzellfall

In den letzten Jahren hatte es schon öfter Brandalarm in Asylunterkünften im Kreis Olpe gegeben, zuletzt im Juli in der kommunalen Flüchtlingsunterkunft in der Donnerwenge in Attendorn.