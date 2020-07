Olpe: Feuer im Bahnhof – Polizei geht von Brandstiftung aus

Olpe. Im alten Bahnhof in Olpe hat es in der Nacht zu Sonntag wieder gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer mutwillig verursacht wurde.

Brandstiftung dürfte die Ursache eines Feuers im alten Bahnhof in Olpe gewesen sein, zu dem Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zu Sonntag alarmiert worden sind. Der Brand war laut Aussage von Feuerwehr-Einsatzleiter Dirk Maiworm im Lagerbereich entstanden. Gegen 3 Uhr wurde er entdeckt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehreren Trupps rückten unter Atemschutz in das Gebäude vor, so dass das Feuer schnell gelöscht werden konnte. Vier in dem Gebäude wohnenden Personen wurden vom Rettungsdienst des Kreises Olpe untersucht. Da ihre Wohnungen aber nicht in dem vom Feuer betroffenen Teil des alten Gebäudes lagen, konnten sie sie diese im Anschluss des Einsatzes wieder betreten.

Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Erst am Dienstagabend war im benachbarten Gebäude der früheren Realschule ebenfalls ein Feuer gelegt worden. Im Lagerbereich im alten Bahnhof hatte es vor drei Monaten schon einmal gebrannt. Auch damals war die Polizei von Brandstiftung als Ursache ausgegangen. Verdächtige wurden in beiden Fällen bislang nicht gefasst.