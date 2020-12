Olpe: Familienpraxis Junker hat jetzt eine Corona-Schutztür

Für die Arztpraxen bedeuten die vielen Corona-Testungen einen hohen organisatorischen Aufwand. Immerhin muss das medizinische Personal und die zu testenden Personen vor einer potenziellen Ansteckung geschützt werden. Und zwar jedes Mal. Dafür muss die Schutzkleidung angelegt und in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Das kostet Zeit – und verursacht infektiösen Sondermüll. In der Familienpraxis Junker in Olpe gehört das aber der Vergangenheit an. Dort kommt nun eine spezielle Hygiene-Schutztür zum Einsatz.

Das Prinzip ist ganz einfach: Die Hygieneschutztür verfügt über eingebaute Hygienehandschuhe, mit denen der Arzt die PCR-Testung durch die Plexiglasscheibe hindurch vornehmen kann. Das bedeutet, er befindet sich nicht in unmittelbaren Kontakt mit der zu testenden Person – und kann dementsprechend auf Schutzkleidung verzichten. Und: Der potenziell infektiöse Patient muss die Praxisräume nicht betreten. „Das ist ein cleveres Produkt, das in der Praxis einfach einzusetzen ist“, sagt Florian Junker, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Zündgeber in Olpe. „Für die Menschen, die die Testung vornehmen, bedeutet das eine extreme Erleichterung, weil es sehr anstrengend ist, stundenlang die Schutzausrüstung zu tragen.“

Es handelt sich um das Türelement der Firma Vivacon, Kooperationspartner der Unternehmensberatung Zündgeber, die sich unter der Führung von Florian Junker auf Medizinprodukte spezialisiert haben. Die Tür wird maßgefertigt und auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst. Sie befindet sich auf Rollen und lässt sich dementsprechend flexibel und mobil einsetzen.

Außerhalb des Regelbetriebes

Bei den Handschuhen handelt es sich um klassische Laborhandschuhe, die desinfizierbar sind. Die Version, die nun bei der Familienpraxis Junker in Olpe eingesetzt wird, ist 35 Kilo schwer. Sie wird außerhalb des regulären Praxisbetriebes genutzt, eben immer dann, wenn PCR-Testungen durchgeführt werden. „Ich bin der Meinung, eine solche Tür sollte es in jedem Abstrichzentrum geben“, sagt Florian Junker. „Weil für die Hilfskräfte ist das wirklich eine Tortur. Aber auch alleine unter dem Aspekt, wie viel Sondermüll da anfällt, ist das eine sinnvolle Lösung.“