Olpe: Einige Einbahnstraßen werden für Radfahrer geöffnet

Olpe. In der Stadt Olpe sollen einige Einbahnstraßen für Radfahrer künftig in beide Richtungen befahrbar. Das hat der Bauausschuss beschlossen.

Fahrradfahrer sollen in Olpe künftig mehr Freiheiten bekommen. Dafür sollen einige der Einbahnstraßen für Radler in beide Richtungen geöffnet werden. Ob und wie das funktionieren kann, hat das Büro für Stadtverkehrsplanung „AB Stadtverkehr“ aus Bornheim untersucht. Die Ergebnisse wurden in der Sitzung des städtischen Bauausschusses am Donnerstagabend durch Dipl.-Geogr. Arne Blase vorgestellt.

Bedeutende Netzrelevanz

Untersucht wurde das Zentrum von Olpe. Der Großteil der Straßen besitzt dort eine bedeutende Netzrelevanz, heißt es im Gutachten. Aus diesem Grund sollen einige Straßen beidseitig für den Radverkehr geöffnet werden. Ohne großen Aufwand könnten – neben der Kölner Straße, Am Markt und Schwanenstraße, die schon seit August freigegeben sind – für den Rad-Gegenverkehr geöffnet werden: Kurfürst-Heinrich-Straße, Agathastraße (Parkplatzüberfahrt) und Winterbergstraße – Abschnitt östlich Agathastraße. Nur mit Maßnahmen wären Kirchgasse, Auf der Mauer, Franziskanerstraße, Westfälische Straße, Agathastraße und Winterbergstraße – Abschnitt westlich Agathastraße möglich. Die höchste Priorität für eine Freigabe besäße die Agathastraße, da dieser Straßenabschnitt eine große Barriere für die Anbindung der Innenstadt aus Richtung Norden (Imbergstraße) darstellt, betonte Blase in der Sitzung. Hierzu müsste jedoch der Knoten Agathastraße / Westfälische Straße umgebaut werden.

Die Ergebnisse des Gutachtens trafen bei den Ausschussmitgliedern auf breiten Zuspruch. Johannes Truttmann (SPD) äußerte allerdings sein Bedauern, dass für die Wüstenpforte im Gutachten kein Weg gefunden wurde. „Wenn man vom See kommt, sucht man natürlich immer nach einer Möglichkeit, gefahrlos in die Stadt zu kommen“, sagte er. „Vielleicht finden wir da noch einen Weg.“

Die Steigung in der Schwanenstraße traf bei einigen Mitgliedern mit Blick auf die Verkehrssicherheit der Radfahrer auf Bedenken. Laut Verwaltung ist es bisher aber zu keinerlei Vorfällen gekommen. Uwe Schmidt von der UCW stellte die Frage, ob nicht auch die Straße„Auf der Fohrt“ für die Radfahrer in die Gegenrichtung geöffnet werden könnte. Laut Arne Blase spräche grundsätzlich zunächst nichts dagegen. Gemäß der Erfahrung aus anderen Städten gäbe es wenige Einbahnstraßen, wo Probleme aufkämen. Allerdings müsse man etwaige mögliche Maßnahmen prüfen, wie beispielsweise verkehrsberuhigte Bereiche.

Straße ist hochfrequentiert

Begrüßt wurde das Vorhaben auch von Matthias Koch (Grüne). „Die Vorschläge finde ich konstruktiv und würde sie am liebsten alle umsetzen“, sagte er. Die Freigabe der Agathastraße zwischen der Westfälischen Straße und der Frankfurter Straße sollte aber auf jeden Fall umgesetzt werden, um den Rad-Verkehrsfluss von der Winterbergstraße in die Stadt zu gewährleisten. Auch er machte auf die Bedeutung der Straße „Auf der Forth“ aufmerksam. „Das ist ein Supermarkt, die Straße ist hochfrequentiert und viele Radfahrer fahren ohnehin in die Gegenrichtung“, sagte er. „Auch vom Fernradweg kommen viele, die in die Stadt fahren.“

Gemäß eines Antrages der CDU-Fraktion, haben die Ausschussmitglieder einstimmig beschlossen, dass die Vorschläge, die ohne weitere Maßnahmen umgesetzt werden können, auch kurzfristig umgesetzt werden sollen. Die weiteren Punkte, wo bauliche Maßnahmen notwendig sind, sollen mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen in den anstehenden Haushaltsberatungen diskutiert werden. Auch die Anträge der UCW, die einen Prüfauftrag mit Blick auf die Straße „Auf der Fohrt“ und ein künftiges Monitoring, wie die Maßnahmen umgesetzt und angenommen wurden, wurden einstimmig angenommen.