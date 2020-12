Polizei Olpe: Einbruch in Wohnhaus am helllichten Tag

Olpe. Unbekannte Einbrecher sind am Montag Vormittag in ein Wohnhaus in Olpe-Thieringhausen eingedrungen. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Einbrecher haben sich am Montag in der Zeit von 11 bis 11.15 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Thieringhauser Straße in Olpe-Thieringhausen verschafft. Eine Zeugin beobachtete, wie eine männliche Person zunächst bei den Anwohnern des Hauses klingelte. Als niemand öffnete, ging der Unbekannte seitlich um das Haus in Richtung Garten. Kurz darauf beobachtete sie, wie der eine Mann mit einem weiteren Unbekannten das Haus zügig in Richtung eines grauen Mini Cooper mit Kölner Kennzeichen lief und sie in Richtung Ortsmitte davon fuhren. Da ihr das Verhalten komisch vorkam, verständigte sie die Polizei.

Sie beschrieb die Täter folgendermaßen:

1. Person: etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß; dunklerer Teint; dünn; dunkler Parka; kurze, knöchelfreie blaue Jeans; schwarze Sneakers.

2. Person: große, dunkle Kapuze über dem Kopf; etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß; dünne bzw. schlanke Figur.

Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein, die erfolglos verlief. Bei der Begehung des Hauses stellten die Beamten fest, dass die Unbekannten sich mittels Aufhebeln eines seitlichen Fensters Zugang zu dem Haus verschafften und sämtliche Räume durchsuchten. Was die Täter entwendeten, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei und sicherte auch Spuren.

Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.