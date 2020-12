Blaulicht Olpe: Einbruch in Schulgebäude - Tatwerkzeug Schleifhexe

Olpe. Ein unbekannter Einbrecher löste in der Olper Sekundarschule Feueralarm aus.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag, 15. Dezember, zwischen 0.14 und 2.45 Uhr hat sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer Sekundarschule im Quellenweg in Olpe verschafft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffnete er gewaltsam eine Notausgangstür und gelangte so ins Gebäude. Er durchwühlte mehrere Büroräume und dort diverse Schränke, Schubladen und Handtaschen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Er versuchte auch, vermutlich mit einer Flex, eine Bürotür zu öffnen. Dabei kam es wahrscheinlich zum Funkenflug, wodurch der Feueralarm auslöste und die Feuerwehr alarmiert wurde. Als die Einsatzkräfte an der Schule eintrafen, fanden sie die beschädigten Türen vor, jedoch keinen Brand. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Täter durch die Polizei verlief negativ. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren.

Täter auf Video zu sehen

Aufgrund von Videoaufnahmen kann der Täter wie folgt beschrieben werden: männlich, zwischen 16 und 30 Jahren alt, circa 170 bis 180 cm groß, Bekleidung: roter Kapuzenpullover, graue Winterjacke, blaue Arbeitshandschuhe, graue Jogginghose, blaue Turnschuhe, graues Bandana (Kopftuch) mit Muster.

Zudem entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.