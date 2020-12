Olpe: Einbrecher zerschlagen die Balkontür

Olpe. Am helllichten Tage verschaffen sich Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus in Olpe

Am Dienstag (15. Dezember) sind in der Zeit zwischen 8 und 19.15 Uhr Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße in Olpe eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen sie die Verglasung der Balkontür ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Dort durchsuchten sie vermutlich nur das Schlafzimmer und verließen das Haus durch ein dort vorhandenes Fenster.

Hinweise erbeten

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.