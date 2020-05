Olpe: Einbrecher verwüsten zwei Vereinsheime in Olpe

Einbrecher zerstörten Fensterscheiben, um in zwei Vereinsheime in Olpe einzudringen.

Olpe. Einbrecher sind in der Nacht auf Donnerstag in zwei Clubhäuser in Olpe eingebrochen. Die Polizei ermittelt, ob es einen Zusammenhang gibt.

In zwei Vereinsheime in Olpe ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden, berichtet die Polizei

Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am Donnerstag versuchten Unbekannte in ein Clubhaus in der Straße Am Kreuzberg einzudringen. Zunächst wollten sie durch die Eingangstür in das Gebäude gelangen. Als sie scheiterten, schlugen sie ein Fenster ein und stiegen darüber in das Vereinsheim ein. Augenscheinlich wurde das Gebäude nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 14 Uhr, in ein weiteres Clubhaus in der Ziegeleistraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Täter die Scheibe einer Terrassentür ein. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume. Ob die Täter etwas entwendeten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

In beiden Fällen übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen sowie zu dem Einbruch in Lütringhausen in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai besteht, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.