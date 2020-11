Olpe: Denkmal in der Kampstraße erstrahlt in neuem Glanz

Franz Koch, in Olpe eher bekannt als Orthopädie-Schuhmachermeister und Schuh-Einzelhändler, atmet nach gut einem Jahr Bauzeit auf: „Es war eine sehr intensive Bauzeit. Vieles musste detailgetreu saniert werden. Ich bin froh, dass die Zusammenarbeit der Handwerker untereinander, mit dem Statiker und mir als Bauherr so gut geklappt hat. Sonst wäre das kaum möglich gewesen.“

Seit 1990 ein Denkmal Das Haus Kampstraße 25 steht seit dem 10. Mai 1990 in der Denkmalliste der Stadt Olpe, Platz 40. Begründung u. a.: „Der am Rande der Innenstadt liegende Bau dokumentiert das einfache bürgerliche Wohnhaus des 19. Jahrhunderts. “

Die Rede ist vom uralten Wohnhaus in der Kampstraße 25, das das Licht der Welt im 19. Jahrhundert erblickt hat und von Koch 1996 gekauft wurde. Schnell wurde dem Olper klar, dass das Denkmal nur mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen am Leben zu erhalten sein würde. Monatelang zierte ein Bauzaun den Sanierungsfall, und so mancher Passant dürfte sich gefragt haben: „Warum wird die alte Bruchbude nicht abgerissen?“

Marathonaufgabe angenommen

Koch interessierte sich für das Denkmal und seine Vorgeschichte und nahm die Marathonaufgabe an: „In den vergangenen zwölf Monaten war ich fast jeden Tag hier. Es war ja auch fast von Tag zu Tag, von Woche zu Woche immer etwas anderes zu entscheiden, immer unter den Fragestellungen: Was geht, was macht Sinn, was nicht?“

Bauherr Franz Koch vor der originalgetreu restaurierten Eingangstüre. Foto: Josef Schmidt / WP

Gerade das Innenleben, wenn man in dem Fall noch von Leben sprechen konnte, sorgte für Sorgenfalten auf der Stirn des Bauherrn, der das Haus am Ende aber doch so herrichten konnte, wie er es zu Beginn des Projekts vor Augen hatte.

Etwa 60 Prozent des alten Eichenholzes musste aus den unterschiedlichsten Ecken herausgeholt werden, vor allem die Schwellen hatten jahrzehntelanger Feuchte von unten nicht standgehalten.

„Da ist überall auch wieder Eiche reingekommen“, versichert Koch, dass er bei der Sanierung Wert auf die ursprünglichen Baustoffe gelegt habe.

Das gesamte Fachwerk wurde mit Fredeburger Naturschiefer verkleidet, die weißen Holz-Sprossenfenster von den Spezialisten der Sorpetaler Fensterbauer hergestellt. Last but not least fällt jedem Passanten die prächtig restaurierte Original-Hauseingangstüre ins Auge. All das, aber auch viele Details geben dem Wohnhaus seinen ursprünglichen Charakter wieder.

Auf die Kosten angesprochen, bleibt Franz Koch zurückhaltend. Interessant sei für ihn aber gewesen, wie groß das Interesse der vorbeigehenden Olper Bürger für die Baustelle gewesen sei: „Ich habe hier viele Gespräche geführt mit Leuten, die sich für das Haus und den Werdegang interessierten. Das hat mich auch ein wenig motiviert.“

Er habe nach Fertigstellung sogar die Familie eingeladen, die das Haus in früheren Zeiten einmal bewohnt hatte: „Wir sind einmal durch das Haus gegangen, einige von ihnen sind hier sogar geboren.“

Kein Problem mit Denkmalbehörden

Lobende Worte hat Koch auch für die Denkmalbehörden, sowohl für die Untere im Olper Rathaus wie für die Obere beim Landesdenkmalamt in Münster: „Mit der Unteren Denkmalbehörde gab es einen permanenten Austausch, auch eine Expertin aus Münster hat sich unsere Baustelle angeschaut.“ Reibungsverluste habe es nicht gegeben.

Erlaubt wurde auch Modernes und technisch Notwendiges, so der rückwärtige Anbau für das Treppenhaus und den Aufzug, sowie Balkons für alle Geschosse.

Bewohnt ist das Denkmal auch bereits wieder. Zwei von drei Wohnungen sind vermietet, Verhandlungen für die dritte würden geführt, so Koch.

Ein großes Bedürfnis ist dem Bauherrn, sich bei den Nachbarn für deren Toleranz während der Bauzeit zu bedanken: „Es hat doch reichlich Lärm gegeben, manchmal sind hier ein halbes Dutzend Motorsägen gleichzeitig in Betrieb gewesen, ohne, dass sich Nachbarn beklagt haben. Dafür meinen ausdrücklichen Dank.“