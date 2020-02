Olpe. In Olpe gibt es künftig eine neue Fraktion: Die Offene Liste. Zwei ehemalige SPD-Mitglieder gehören dazu. Das sind ihre Beweggründe.

Olpe: Das sind die Ziele der neuen Fraktion „Offene Liste“

Es gibt künftig eine neue Fraktion in der Olper Stadtverordnetenversammlung. Drei Ratsmitglieder haben sich zusammengeschlossen und treten nun als „Offene Liste Olpe“ auf. Dazu gehören die ehemaligen SPD-Mitglieder Wolfgang und Manfred Wigger sowie der fraktionslose Grüne Christian Hohn (wir berichteten). Doch wie kam es überhaupt zu diesem Schritt? Das Trio erläutert seine Beweggründe.

Fehlende Oppositionsarbeit

Wolfgang Wigger ist ein SPD-Urgestein. Seit 2009 gehört er dem Olper Stadtrat an, war jahrelang Vorsitzender des SPD-Ortsvereines Olpe. Nun hat er sich aus der Fraktion und der Partei zurückgezogen. „Der Schritt ist mir nicht ganz so leicht gefallen“, sagt Wolfgang Wigger. „Ich möchte nach wie vor Politik mitgestalten, aber nicht in dieser Form. Es findet kaum noch Oppositionsarbeit statt.“

Auch sein Bruder Manfred Wigger erklärt: „Ich habe mir die Arbeit im Bereich der Opposition anders vorgestellt“, sagt er und führt als Beispiel den Rathaus-Neubau an. „Es gibt Themen, die man diskutieren und kritisch hinterfragen muss. Vor allem, wenn es um große finanzielle Aufwendungen geht.“

Christian Hohn, der kurz nach der Kommunalwahl im Streit mit seinen Fraktionskollegen aus der Grünen-Fraktion ausgeschlossen wurde und seitdem als fraktionsloser Einzelkämpfer im Rat agiert, macht seinem Ärger Luft. „Meine Arbeit ist in keinster Weise mehr wertgeschätzt worden“, sagt er. „Irgendwann geht es einem so auf die Nerven, dass man es nicht mehr erträgt.“ Mit Blick auf die Zukunft der „Offenen Liste Olpe“ betont er zuversichtlich: „Ich habe den Eindruck, dass das gut funktionieren wird.“

Ein halbes Jahr haben die Gespräche gedauert. Nun erfährt die „Offene Liste Olpe“ bereits Interessensbekundungen von außerhalb. Auch einige ehemalige SPDler sollen dabei sein. Einer der Unterstützer ist der Olper Pirat Willi Hempelmann. „Ich kann mich mit vielen Themen und Zielen identifizieren“, sagt Hempelmann und rückt eine nachhaltige Klima-Politik in den Fokus. „Da scheint man im Rat ein Stück weit beratungsresistent zu sein.“

Nein zum Museum

Neben Klima- und Umweltschutz steht die „Offene Liste Olpe“ für bezahlbaren Wohnraum, eine gute Versorgung mit Ärzten, Mobilität, Schulen und Kitas. Außerdem wollen sie sich für eine gläserne Verwaltung einsetzen, zu viele Entscheidungen würden hinter verschlossenen Türen fallen. Die Wigger-Brüder und Christian Hohn haben eine klare Meinung zum geplanten Museum und zur Denkmalbereichssatzung. „Wir sind alle erklärte Gegner des Museums“, macht Wolfgang Wigger deutlich. „Dieses Geld sollte man lieber in die Zukunft und die Jugend investieren.“ Zur Denkmalbereichssatzung gibt es aufgrund der damit verbundenen Hürden und Auflagen ein „klares Nein in der jetzigen Form“.

Die „Offene Liste Olpe“ möchte zur Kommunalwahl antreten. Der Ehrgeiz sei groß, alle Wahlbezirke zu besetzen. „Ob uns das in aller Gänze gelingen wird, das ist ein Blick in die Glaskugel“, sagt Wolfgang Wigger und betont nochmals: „Wir haben so gewaltige Themen vor der Brust, da ist Opposition mehr denn je gefragt“

Von Streitigkeiten innerhalb der SPD könne keine Rede sein. Das bestätigt auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Volker Reichel. „Es gab schon mal unterschiedliche Sichtweisen“, sagt er. „Aber das ist normal. Der Schritt hat sich dahingehend abgezeichnet, dass die Präsenz der beiden eher gering war.“