Feuer Olpe: Brand in Thyssenkrupp-Werk in Lütringhausen

Olpe. Bei Thyssenkrupp in Olpe-Lütringhausen hat es am Abend gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stieg eine Rauchsäule aus dem Dach.

Feuerwehr, Rettungsdienst, DRK und Polizei sind am Dienstagabend zu einem Feuer auf dem Betriebsgelände der Firma Thyssenkrupp in Olpe-Lütringhausen gerufen worden. Rauch stieg bereits aus einer Öffnung im Dach. Wie Einsatzleiter Dirk Meiworm an der Einsatzstelle erklärte, war es in der Absauganlage eines Ölhärtebeckens zu einem Feuer gekommen. Die Ursache dafür war am Abend nicht bekannt.

35 Einsatzkräfte waren an die Einsatzstelle in der Dorfstraße angerückt. Schnell konnte mittels so genannten Fog-Nails das Feuer bekämpft werden. Dabei werden Metalllanzen eingesetzt, die beispielsweise in Wände oder Türen geschlagen werden können und dann mit einem feinen Wassernebel die Flammen ablöschen. „Diese Methode ist bei der Brandbekämpfung sehr effektiv“, erklärt Dirk Meiworm.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Somit konnte auch der Rettungsdienst des Kreises Olpe und das kurze Zeit später dazugekommene DRK aus dem Kreis Olpe wieder abrücken, ohne vor Ort jemanden zu behandeln oder gar ins Krankenhaus zu fahren. Durch die Einsatzfahrzeuge wurde die Hauptstraße in Lütringhausen einseitig gesperrt.