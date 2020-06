Olpe: Betrunkener Dieb auf frischer Tat ertappt

Olpe. Ein Autobesitzer sah, wie ein Mann sich an seinem Kofferraum zu schaffen machte. Er konnte den Mann stellen und der Polizei übergeben,

Ein versuchter Diebstahl aus einem Pkw ereignete sich am Montagabend gegen 22 Uhr auf der Frankfurter Straße in Olpe. Ein Pkw-Besitzer saß dort in einer Gaststätte und beobachtete, wie zwei, zu diesem Zeitpunkt Unbekannte, sein Fahrzeug betrachteten. Als die Männer den unverschlossenen Kofferraum öffneten und etwas herausnahmen, eilte der Besitzer mit weiteren Zeugen zu ihnen. Einer der beiden flüchtete direkt, der andere konnte von dem Geschädigten festgehalten werden. Die Beute verblieb beim Besitzer.

Beschuldigter war betrunken

Die herbeigerufene Polizei vernahm den Beschuldigten. Allerdings gestaltete sich dies aufgrund von sprachlichen Barrieren sowie einer starken Alkoholisierung schwierig. Ein Atemalkoholtest konnte ebenfalls nicht durchgeführt werden. Die Beamten schrieben eine Anzeige.