Olpe: Aus Rewe wird Dornseifer - Neueröffnung am 19. März

Die Dornseifer Frischemärkte freuen sich, die offizielle Neueröffnung in der Olper Martinstraße 65, früherer Rewe, bekanntgeben zu können. Katharina Maiwald von der Dornseifer Marketing-Abteilung: „Ab sofort erwartet unsere Kunden in Olpe Frische im Doppelpack. Nach einer sportlichen Umbauzeit von weniger als zwei Wochen eröffnet unser Markt am Donnerstag, 19. März, ab 7 Uhr morgens.“ Die Öffnungszeiten seien im Vergleich zu den REWE-Öffnungszeiten angepasst worden. Nach dem 19. März können die Dornseifer-Kunden von 7 bis 22 Uhr einkaufen. Am bisherigen Olper Standort In der Trift 6 gegenüber der Post, so Maiwald auf Anfrage, ändere sich nichts: „Da bleibt alles beim Alten.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

In neuem Ambiente und frischer Atmosphäre erwarte die Kunden „ein Einkaufserlebnis, dass keine Wünsche offenlässt. Ob regionale Produkte, die großzügige Bio Abteilung oder zahlreiche Lebensmittel, die die Kunden mittlerweile auch unverpackt erwerben können.“

Zudem stünden Weine aus aller Welt, frisches Sushi von Eat Happy und das vielseitige Angebot aus der Frischeküche zur Verfügung. Auch für den kleinen Hunger zwischendurch stehe eine Vielzahl an Selbstgemachtem zum Verkauf - unter anderem an der großzügigen Salatbar.