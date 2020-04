Olpe: Auffahrunfall im Kreisverkehr – Autofahrer verletzt

Olpe. Ein Autofahrer (35) ist bei einem Auffahrunfall an der Bruchstraße in Olpe verletzt worden. Drei Autos wurden ineinander geschoben.

Bei einem Auffahrunfall in Olpe ist am Mittwoch ein Autofahrer leicht verletzt worden. Ein 23-Jähriger fuhr gegen 11.55 Uhr mit seinem Wagen von der Stellwerkstraße kommend in den Kreisverkehr an der Bruchstraße ein, bemerkte nach Polizeiangaben aber zu spät, dass die vorausfahrenden Autos anhielten, damit ein Fußgänger die Straße queren konnte.

Der 23-Jährige prallte mit seinem Auto gegen den vor ihm fahrenden Wagen eines 18-Jährigen und schob ihn auf das davor stehende Fahrzeug eines 35-Jährigen. Durch den Aufprall wurde Letzterer leicht verletzt. Er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.