Olpe: 41-Jähriger mit scharfer Schusswaffe festgenommen

Olpe. Ein aufmerksamer Zeuge hat möglicherweise Schlimmes in Olpe verhindert. Er sah zufällig einen Mann mit einer Schusswaffe und rief die Polizei.

Die Olper Polizei hat am Donnerstagmorgen in der Bruchstraße einen 41-Jährigen mit einer scharfen Schusswaffe in Gewahrsam genommen. Zu einer Bedrohungslage kam es dabei nicht.

Gegen 10.15 Uhr erhielt die Leitstelle den Anruf eines Zeugen: Dieser hatte einen Unbekannten, der sich bereits einige Zeit auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bruchstraße in Olpe aufhielt, angesprochen und ihn gefragt, ob er Hilfe benötige. Der Fremde lehnte diese ab, dabei entdeckte der Zeuge neben dem Mann auf dem Boden eine Schusswaffe. Der Zeuge ließ sich nichts anmerken, ging zurück in das Tankstellengebäude und alarmierte von da aus die Polizei.

Gelände gesichert

Die Einsatzkräfte sicherten das Tankstellengelände ab, nahmen den Tatverdächtigen in Gewahrsam und stellten die Waffe sicher. Es kam zu keiner konkreten Bedrohungssituation, der 41-Jährige konnte jedoch keine waffenrechtliche Erlaubnis für die „scharfe“ Schusswaffe vorweisen, so dass eine entsprechende Strafanzeige folgt.

Psychischer Ausnahmezustand

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der 41-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde in Kooperation mit dem örtlichen Ordnungsamt in ein nahe gelegenes Krankenhauses gebracht.