OIpe: Unfall im Kreisverkehr – Kradfahrer (16) verletzt

Olpe. Ein 16-Jähriger ist auf seinem Krad in Olpe von einer 77-jährigen Autofahrerin angefahren worden. Er stürzte und verletzte sich.

Ein Kradfahrer ist bei einem Unfall in Olpe am Samstag leicht verletzt worden. Der 16-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei Olpe gegen 19 Uhr von der Maria-Theresia-Straße in einen Kreisverkehr ein. Eine 77-Jährige übersah das Zweirad, als auch sie mit ihrem Auto in den Kreisverkehr fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 16-Jährige und sein Sozius kamen zu Fall.

Der Fahrer wurde von Rettungskräften untersucht und nach kurzer Behandlung wieder entlassen. Sein Mitfahrer und die Autofahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.